Vladajuća koalicija na državnom niovu zapala je, nakon pokušaja pokretanja revizije presude protiv Srbije, u ozbiljnu krizu iz koje se izlazak ne nazire. Oba doma državnog Parlamenta u potpunoj su blokadi, Predsjedništvo je bez sjednica. Sjednice održava samo Vijeće ministara BiH.

Oba doma državnog parlamenta praktično su obustavila rad. Predsjedništvo je zadnju redovnu sjednicu održalo prije skoro dva mjeseca, a članovi Predsjednštva za istim stolom zajedno su bili 23. februara, na vanrednoj sjednici zbog zahtjeva za reviziju, koju je napustio Bakir Izetbegović. Najave nove sjednice još uvijek nema.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Ja očekujem inicijativu od onih koji su Predsjendištvo ovdje doveli, prije svih od Izetbegovića. On mora reći svoj prijedlog.

Smatra Ivanić da Parlament treba raditi.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Zašto su to kolege iz SNSD-a i DNS-a napravili, ne znam. Ne mislim da je interes RS da to rade i da se pritisak prebaci na tu stranu. Mislim da treba ostati na adresi gdje je sve i nastalo. To je vaninstitucionalno djelovanje, To je donošenje odluka u ime BiH mimo institucija BiH.

Sve buduće inicijative, koje se tiču i odnosa u koaliciji, mora pokrenuti SDA, kao odgovorna za krizu, jasan je Ivanić. Iz SDA očekuju da institucije države funkcioniraju u skladu s Ustavom bez uslovljavanja od bilo koga.

Šefik Džaferović, predsjedavajući Zastupničkog doma PS BiH (SDA): Oni koji zauzimaju drugačiji pravac, morat će snositi odgovornost zbog takvog ponašanja. Ne možete se pozivati na entitetsku strukturu BiH, a zanemarivati ili opstruirati funkcioniranje institucija BiH. Ako to činite, onda dovodite u pitanje cijeli Dejtonski mirovni sporazum.

Traženje razloga za blokadu u pokušaju revizije jeste politizacija pravde, morala i dostojanstva, kategoričan je Džaferović. Očekuje da koalicija nastavi rad na dogovorenim reformama do izbora naredne godine.

Fehim Škaljić, zastupnik SBB BiH u PS BiH: U formalnom smislu da, u suštinskom ne. Nemamo produktivnost koja je nužna da bismo rekli da je to produktivan odnos. Ako se bude nastavilo tako, apsolutno nema svrhe održavanje sistema koji ne produkuje vrijednost.

Vodeće stranke se plaše rezultata izbora 2018, smatra Škaljić.

Fehim Škaljić, zastupnik SBB BiH u PS BiH: I počele su izbornu kampanju prije nego je realno. Zapravo, bježi se od odgovornosti koja se ima prema građanima u odnosu na ono što su izbori bili.

Iz opozicije smatraju da će sjednica Zastupničkog doma zakazana za 23. februar dati mnoge odgovore.

Sifet Podžić, delegat Kluba Bošnjaka u PS BiH (Demokratska fronta): Uostalom, to je pitanje vladajuće koalicije, da li je u pitanju neka prekompozicija vrlo teško je reći.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH: Ona će se nastaviti dalje, valjat ćemo se u blatu. Ne postoji mogućnost vanrednih izbora. To je nešto što čeka BiH i naše građane

Poručuju iz SDP-a i da vlast u BiH funkcionira samo do trenutka kada se konstituira i zauzmu pozicije.