Skupština naroda RS, koju organizuje opozicija u Banskom Dvoru počinje u 19 časova. Opozicioni poslanici koje je policija spriječila da učestvuju na poslednjoj sjednici Narodne Skupštine žele da, prije svega, o revizorskom izvještaju, pritisku na glavnog revizora razgovaraju sa građanima RS. Dodik poručuje, ukoliko pokušaju izaći na ulicu vidjeće šta su institucije RS.

Lideri Saveza za promjene pozvali su građane, predstavnike nevladinog sektora, medije, akademske zajednice, boračkih udruženja, sindikata i ostalih organizacija u Republici Srpskoj da večeras prisustvuju Skupštini naroda Republike Srpske. Imaju namjeru da u kontinuitetu održavaju Skupštine naroda širom RS.

“Da na neki način saopštimo javnosti ono što je trebalo u redovnoj proceduri u skupštini da se kaže. Prije svega navode iz revizorskog izvještaja i cijelu situaciju oko smjene glavnog revizora ali i ostale stvari, interpelacije koje smo pokretali”, kaže potpredsjednik SDS Dragan Ćuzulan.

“Oni se pozivaju na narod. Koji narod? Onaj koji hoće da glasa, onaj ko glasa kaže svoje, onaj koji hoce haos, taj dio naroda oni predvode. To je tačno. Oni okupljaju taj narod. I evo dok je god to u okviru ovog političkog mišljenja, to nema niti jedan problem”, poručuje predsjednik RS Milorad Dodik.

Međutim, Dodik kaže, ukoliko se pokuša sa nasiljem ili sa ulicom, vidjeće kako RS funkcioniše pa opoziciji ne preporučuje da pokušava.

“Ne bojimo se mi njegovih tih poruka i sve bi to bilo u redu da ikako možemo zaboraviti ‘97, ‘98, koje ono godine bi, kada je on izveo narod na ulice i poruke koje je on govorio”, pojašnjava poslanik PDP u NSRS Miroslav Brčkalo.

“Ne očekuje se uopšte daje niti Dodik niti bilo ko iz režima. Potpuno je legitimno sredstvo da se organizuju javne tribine, skupovi, da se komunicira sa građanima. To je elementarno pravo slobode govora”, kaže Ćuzulan.

Nikola Špirić tvrdi da je Sjednica naroda RS pokušaj opozicije da izazove incidente u RS, i reakcije organa za provođenje reda. Zbog toga je kaže dnevni red Skupštine preselio u neke druge sale.

“Gdje god oni zasjedali treba da im bude jasno da nemaju većinu, i da uzalud svoje autističke sjednice nazivaju narodnim”, kaže potpredsjednik SNSD Nikola Špirić.

Iz SDS-a poručuju da je vlast obesmislila institucije RS.

“Mi sada imamo situaciju da gotovo niko ne želi da bude glavni revizor jer zašto bi se bilo ko iz revizije prihvatao posla koji treba da radi u situaciji kada se očekuje od revizije da namješta izvještaje onako kako bi to vlasti odgovaralo”, rekao je Ćuzulan.

Dodik pak tvrdi da je jedini program opozicije napad na Milorada Dodika. Te podsjeća da je opozicija bila na vlasti. Dragan Čavić kao predsjednik RS, a Mladen Ivanić kao premijer.

“Pamti li iko šta su uradili? Ima li i jedan objekat koji mogu pokazati da su oni napravili, trasa puta od deset kilometara? Vodovod koji su napravili, bilo šta što su krečili neke objekte kako bi pokazali da su nešto učinili”, rekao je Dodik.

Ranije danas, predsjednici stranaka SZP održali su sastanak u Banjaluci. Smatraju da e sjednica koja je održana bez njihovog prisustva može smatrati nezakonitom i neustavnom. Traže smjenu odgovornih za upotrebu policijske sile u Skupštini, prije svega ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.