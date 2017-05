Oštre reakcije stigle su na jučerašnje izjave premijera Federacije Fadila Novalića o tome da su protesti radnica konfekcije Borac ispred zgrade Vlade bili izrežirani. Novalić je istakao kako su svaki dan tu bile druge radnice, kako je poznato i u kojem stanu u spavale. Radnice, opozicija, ali i analitičari ocijenili su ovo nekorektnim i bahatim. Kažu, sramota je da premijer uhodi radnice.

Premijer Novalić istakao je kako su svaki dan na protestima bile druge radnice, odnosno kako su se mijenjale, te da on ima slike kao dokaze. Prvo su reagovale radnice Borca, koje su boravile ispred zgrade Vlade. Kažu, razočarane su izjavama premijera. Ocijenile su ih krajnje nekorektnim.

“Nemam riječi, razočarala sam se. Ne priliči mu ta izjava. Mi smo samo došli po naša prava, što je prije sedam mjeseci obećao nije ispunio”, kaže Nervina Hebibović.

Podršku radnicama pružio je Sindikat solidarnosti. Izjave Novalića su sramne, ocijenio je predsjednik ovog sindikata.

“Nažalost, nije našao za shodno kada smo prvi dan došli sa tim ženama tamo, vidio je te žene, nije našao za shodno da izađe sa njima, da popriča, da razgovara. Eto kakvu vlast imamo”, naglasio je Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti TK.

Oštro su reagovale i opozicione stranke. Kažu, premijerov istup je neprimjeren.

“Mada bi puno primjereniji izraz bio jedno potpuno bahato, neodgovorno ponašanje, iako je premijer Vlade Federacije sam sebe sveo na to da on prati da li neko dolazi i gdje ko dolazi, umjesto da rješava nagomilane probleme svih struktura ljudi, a pogotovo radnika, svaki dodatni komentar je suvišan”, stava je Damir Mašić.

“Federalni premijer pronalazi trenutke da blati i omalovažava radnice Borca koje su pošteno zaradile svoje penzije i to u trenutku kada znamo da 900 hiljada ljudi živi ispod donje granice siromaštva u našoj zemlji”, kaže Nihad Čolpa, direktor Građanskog saveza.

Sramno je da su radnice uopće morale doći ispred zgrade vlade da tu traže svoja prava, smatraju analitičari.

“A kamoli da premijer prizna da je uhodio radnice i da im zamjera što su možda otišle spavati, što su se smjenjivale, ako je i to istina. Žalosno je da o tome uopće priča i da to navodi kao da su one neki zlikovci”, poručila je analitičarka Ivana Marić.

Radnice Borca, kažu, nisu krile da su im građani Sarajeva pomagali svaki dan, donoseći hranu, vodu, lijekove i ne vide u tome ništa loše. Poručile su da će, ako Vlada ne ispuni obećanje, ponovo protestvovati.