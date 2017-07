Burne rekacije iz RS na odluku Ustavnog suda o državnim praznicima. “Prvi mart nećemo nikada slaviti i mogu da ga objese mačku o rep”, poručio je predsjednik RS. Dodik, koji je juče najavio mogućnost povlačenja sudija Srba iz Ustavnog suda, kaže da se nadao ovakvom ishodu.

Dodik je pojasnio da su u apelaciji poslanika iz RS navedeni isti razlozi kao i u apelaciji koja je podnesena od strane Bakira Izetbegovića, o ocjeni ustavnosti 9. januara. Pojašnjava da je objašnjenje bilo da drugi nisu učestvovali u stvaranju RS, i da to njih vrijeđa. Prvi mart nas vrijeđa, mi u tome nismo učestvovali, poručio je Dodik.

“Da vam pravo kažem imao sam strah da sud ne ukine 1. mart i onda bi i mi morali da ukinemo 9, pošto oni nisu ukinuli 1. mart, onda je sada opravdano da mi slavimo 9. januar, a prvi mart nećemo nikada slaviti i mogu da ga objese mačku o rep”, poručio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Ovakva odluka Ustavnog suda bila je očekivana i za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Saglasio se i da odluka nije principijelna, te da je politička.

“Ja prosto ne vjerujem da je ikome iznenađenje. To je bilo potpuno očekivano, još jedan dokaz da je ovo sve politika, da ovdje nema niti jednog principa. Osporavati jedan datum zato što je mimo volje jednog naroda, a prihvatiti drugi zato što je i on mimo volje jednog naroda. To može samo u BiH”, istakao je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ovakvu odluku osudili su i drugi opozicioni, ali i političari pozicije u RS.

“Opozicija je propala, nemamo šta razgovarati”, smatra Dodik.

Ustavni Sud BiH, na jučerašnjoj sjednici odbio je apelaciju 30 poslanika Narodne skupštine RS, kojom je zatražena ocjena ustavnosti praznika 1. marta i 25. novembra. Krizu u zemlji izazvala je ranija odluka ovog suda da 9. januar, Dan RS, proglasi neustavnim.