Zakon o PIO povučen je iz hitne procedure. Protiv hitne procedure bili su zastupnici SBB-a i oporbenih stranaka. Premijer Novalić je najavio da će iskoristiti svoje ustavno pravo i opet isti zakon poslati u hitnu proceduru.

Novalić navodi da je njegova obaveza i obećanje da će PIO i penzije dovesti u red. To od njega očekuju i penzioneri.

Premijer Novalić je poručio da je njegova Vlada naslijedila deficit od oko 140 miliona KM u fondu PIO, ali i problematične zakone.

“ To su ogromni problemi, posljedica je da je 410 hiljada ljudi pod različitim uslovima otišlo u penziju. To je nepravda. Disbalans penzija u kojem su povlašteni postali povlašteniji, a siromašni siromašniji. Htjeli smo ravnopravan status. Ovaj zakon je to trebao riješiti. Ne može penzija biti veća od plate“, rekao je Novalić.

On je dodao da su penzioneri tražili samo dva uslova – koeficijent i hitnost procedure.

“Posegnut ću za ustavnim ovlastima i isti zakon vratiti u proceduru. U suprotnom, neka ove stranke koje su protiv razgovaraju sa penzionerima i vide je li žele da im penzije budu manje“, rekao je Novalić.

Dodao je da je amandman koji je ponudio SBB “pucanj u penzioni sistem“.

“Ovaj zakon je djelo ministra SBB-a, ja sam to podržao i uvažili smo zahtjeve penzionera. SDP nam je ostavio stanje u PIO sa ovolikim deficitim. Oni su krivi za postojeće stanje, oni su ubili penzionere i dalje ih ubijaju“, kaže Novalić.

Govoreći o pozivima opozicije da podnese ostavku Novalić je poručio: Ja nisam profilirani političar. Ja pokušavam stvoriti ravnotežu. Što se mene tiče, samo zbog penzionera nikada to neću prihvatiti. Penzioneri su mi dali najveću podršku i rekli da najviše brinem o njima. Nama zaista treba pravedniji zakon i ja ću isti zakon uputiti za 15 dana, jer penzioneri žele pravdu.