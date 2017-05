Burno i zanimljivo je bilo na sjednici državnog Zastupničkog doma. Situacija o kojoj nema pred zastupnicima nema ozbiljnih, reformskih, zakona, daje im mogućnost da napuštaju sjednice, podnose prijave jedni protiv drugih, ali i raspravljaju o tome zašto se ne bave ničim ozbiljnim.

Ipak, usvojen je i jedan prijedlog, onaj SBB-a o tome da Hitna i vatrogasci imaju prednost nad vozilima pod pratnjom.

Na dnevnom redu sjednice danas nije bilo niti jednog zakonskog rjašanje. Zato je, i prije utvrđivanja dnevnog reda, SBB upozorio da u Dom gotovo i ne dolaze prijedlozi zakona iz Vijeća ministara.

“Više zakona po glavi stanovnika ima zadnji red u sali, nego što ima Vijeće ministara po glavi ministra”, poručio je Damir Arnaut, zastupnik SBB BiH u PS BiH.

“Vijeće ministara bi trebalo usvajati zakone, slati ih Parlamentu, ali se to nažalost ne dešava”, rekao je Saša Magazinović, zastupnik SDP BiH u PS BiH.

No parlament je krcat i prijedlozima zakona pojedinih zatupnika, na koje se troše cjelodnevne rasprave, a koji u konačnici ne dobiju zeleno svjetlo. Od početka godine usvojeno je tek nekoliko zakona i održano tek deset sjednica oba doma. Raspravu o radu Vijeća ministara prekinuo je predsjedavajući. Radi se, kaže, o politizaciji.

“Imali smo proteklih mjeseci čitav niz od pet zakona koji se tiču akciza, a koji je došao iz Vijeća ministara. I nisu ovdje usvojeni. Izbori iduće godine su još daleko. Ima vremena za predizbornu kampanju, a čini mi se da je ovdje već počela zloupotreba”, smatra Šefik Džaferović, predsjedavajući Zastupničkog doma PS BiH (SDA).

Zbog Džaferovićevog predsjedavanja, ali ovaj put i činjenice da Klubu SNSD-a nije odobrio pauzu, zastupnici ove stranke ponovo su napustili sjednicu.

“Mislim da to više govori o atmosferi u Domu. Danas smo bili svjedoci ispraznog dnevnog reda”, rekao je Staša Košarac, zastupnik SNSD u PS BiH.

“Oni koji prigovaraju Vijeću ministara trebali bi malo pogledati svoj odnos prema radu ovdje u Parlamentu”, dodao je Džaferović.

A Džaferovićev kolega iz vodstva Doma, podnio je prijavu protiv zastupnice SNSD-a.

“Bio sam šokiran kada sam neki dan na RTRS slušao izjavu poslanice Dušanke Majkić, da sam poslije pada akciza sav usplahiren i sretan strčao u restoran i rekao – dobro je pale su akcize, neće biti penzija i plaća”, ispričao je Mladen Bosić, dopredsjedavajući Zastupničkog doma PS BiH (SDS).

“On treba napraviti uvid u stenogram. Poslanik SBB-a je izašao i rekao to što sam ja ponovila na televiziji. Ima ljudi koji će to potvrditi. Nadam se da će gospodin Arnaut, koji je to ispričao na sjednici Parlamenta, biti hrabar i to ponoviti”, objasnila je Dušanka Majkić, zastupnica SNSD u PS BiH.

“Dakle, vrlo jasno, ovo je stenogram. Ovdje kažem – bilo bi lično ukoliko bih ja Bosiću prepričavao situaciju iz restorana gdje su za susjednim stolom kolege iz vaše stranke, Bosićeve, rekle – Dodik je gotov neće moći ni penzije isplatiti, hahahaha. To se desilo u restoranu. Odnosi se na Bosićeve kolege iz stranke. Činjenica je da to nije Bosić rekao, ali jeste njegov kolega iz njegove stranke”, prepričao je Arnaut.

Zastupnici su, između svih polemika, raspravljali i o situaciju u javnom RTV sistemu. Različiti stavovi uočljivi su ne samo između vlasti i opozicije, već i unutar vladajuće koalicije.