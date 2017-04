Hitna procedura donošenja zakona o akcizama, koji je uvjet za nastavak aranžmana sa MMF-om, nije dobila podršku državnih zastupnika. Razlog je razdor u Klubu SDA, te izostanak podrške Saveza za promjene. SNSD se pojavio na sjednici i podržao dodatne namete na cijenu govora, ali i zatražili opstavku predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića.

Glasovi protiv trojice zastupnika SDA – Mehmedovića, Sokolovića, i Ahmetovića, nezavisnog Šepića te zastupnika koalicionog Saveza za promjene, označili su da BiH vjerovatno neće ispuniti ni produženi rok MMF-a – do sredine ovog mjeseca. Smatraju da vlast nema odgovora kako će zaštititi najugroženije kategorija koje bi povećanje cijena goriva za 15 feninga pogodilo. No, tu su i poljoprivrednici.

Senad Šepić, zastupnik SDA u PS BiH: Ova vlada i ova vlast laže te ljude godinama. Sad imate neisplaćene podsticaje iz 2013. i 2014. godine. Onda zaista nema smisla da mi sjedimo u Parlamentu i da dižemo ruke da te ljude dodatno opterećujemo takvim problemom, a da nismo izgradili mehanizam zaštite.

Mirsad Đonlagić, zastupnik SBB BiH u PS BiH: Sve vrijeme se ovdje miješa pitanje akciza i drugih stvari koje država i entiteti moraju da rješavaju. Niti jedna zemlja na svijetu nije izgradila mrežu autoputeva sopstvenim novcem. Izgradila je sredstvima kreditora. Moramo doći do tih sredstava. Te institucije nama ne dozvoljavaju sredstva ukoliko ne budemo obezbijedili dodatne garancije putem akciza za gorivo.

Željko Komšić, zastupnik DF: Riječ je o tome da smo zapali u problem otplate već uzetih i potrošenih kredita i da najveći dio povećanja akciza treba ići na otplatu tih kredita. Prije svega prema EBRD.

Fokus Saveza za promjene ostao je na činjenici da je Klub SNSD-a, iako su i zastupnici u Dodik sedmicama govorili da neće, ipak došao na sjednicu.

Aleksandra Pandurević, zastupnica SDS u PS BiH: SNSD se vratio a sarmu probao nije. Danas se desilo da je SNSD pokazao da im obraz vrijedi 15 feninga. Da toliko košta njihov akcizni patriotizam. Dodik je obećaqo Izetbegoviću prekjučer u Mostaru da će podržati akcize i da će se zastupnici SNSD vratiti u Parlament.

Staša Košarac, zastupnik SNSD u PS BiH: Klub SNSD se danas pojavio i uvijek će kada treba zaštititi interese RS. Ovdje su potpuno maske pale. Ovo je još jedna institucionalna kriza u BiH proizvedena krizom u SDA i proizvedena jednom neargumentovanom , netačnom i nejasnom politikom SDS.

Aleksandra Pandurević, zastupnica SDS u PS BiH: SNSD se vratio nadajući se da će se danas zakon usvojiti po kratkom postupku, da će zavući ruku u đepove građana RS i tako riješiti krpljenje budžetskih rupa.

Staša Košarac, zastupnik SNSD u PS BiH: Dio komponente koja čini vlast iz RS, dakle SzP, jednu priču priča na ćevapima na Baščaršiji, drugu u Briselu, a tamo gdje treba da zajedno kreiramo stavove, kroz institucije RS, ne dolaze. Je li ovo smiješna vlast na nivou BiH?! Šta su uradili nego potrošili dvije i po godine mandata.

Amir Fazlić, zastupnik SDA u PS BiH: Zašto je Vijeće ministara čekalo zadnji momenat. Dilema je je li moglo i prije u proceduru, pa i u hitnom postupku, tako da imamo još vremena za lobiranja i ubjeđivanja.

Staša Košarac, zastupnik SNSD u PS BiH: Potpuno je jasno da ne postoji većina na nivou BiH i veoma važno je da Denis Zvizdić podnese ostavku. To bi manifestovalo da je BiH normalna zemlja. Više puta smo rekli da je jedini model za napredak u ovoj zemlji ako su izborni pobjednici vlast. Očito, postoji struktura koja to nije željela i dovela je BiH u takvu fazu.

Amir Fazlić, zastupnik SDA u PS BiH: Činjenica je da stranke i većina mora sjesti i razgovarati. Moramo naći odgovor šta dalje.

Zakon o akcizama sada ide nadležnim komisijama na usaglašavanje, a vraćanje u redovnu proceduru znači da će zastupnici imati mogućnost amandmanskog djelovanja. Sve to jasno pokazuje da rok MMF-a do polovine aprila neće biti ispoštovan. Ipak i do sada se pokazalčo da su vanjske finansijske institucije po potrebi rokove znale prilagođavati političkim prilikama u BiH.