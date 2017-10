Penzioneri i Vlada Federacije postigli su dogovor, nakon mirnih protesta penzionera danas u Sarajevu. Prijedlog Zakona o PIO, u kojem su sadržani svi zahtjevi penzionera, Vlada je još danas uputila u federalni Parlament.

Penzioneri iz svih dijelova Federacije stigli su na proteste. Kažu, godinama su zapostavljani od strane vlasti.

“Živimo, kraj s krajem nekako sastavljamo, radim još uvijek, na selu, poljoprivredi, stoku držim da preživim,“ kazao je Šahbaz Varešanović.

Ponovili su svoje zahtjeve.

Jedan od osnovnih razloga nezadovoljstva penzionera jeste neusvajanje zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim bi se regulisali način i i mogućnost povećanja penzije.

“Mi tražimo povećanje penzija odmah. Ono što je dogovoreno 10 posto za one koji su 98. otišli u penziju i do 2008. pet posto za one koji su otšli,“ naglasio je Alija Tanović, predsjednik jedinstvenog saveza HNK.

Nakon toga rukovodstvo Saveza penzionera ušli su na sastanak sa premijerom Fadilom Novalićem i nekoliko ministara. Izašli su raspoloženi.

“Vlada je izašla u susret penzionerima. Sve naše zahtjeve koje ste čuli usvojila i dala garancije da ide sa tim prijedlogom na parlament,“ kaže Mustafa Trakić, član Izvršnog odbora Saveza penzionera FbiH.

“Predviđeno je usklađivanje svake godine, ne kao što je bilo do sad ad hoc, da penzije se povećavaju. Utkano je u zakon i da se svake godine mora izvršiti vanredno usklađivanje penzija,“ dodao je Omer Omerefendić , predsjednik Skupštine Saveza penzionera FbiH.

Dodaju, vlada je prijedlog Zakona o Penzijskom i invalidskom osiguranju danas uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

“Međutim, očekujemo da parlament to potvrdi, ukoliko parlament ne potvrdi mi ćemo onda poduzeti druge mjere malo rigoroznije,“ istakao je Muhamed Fetić, predsjednk Udruženja penzionera Zenica.

Parlamentarcima su penzioneri dali rok do Nove godine da usvoje zakon i da se počne primjenjivati.