Poljoprivrednici Federacije BiH traže da Vlada Federacije odmah isplati sva dugovanja na osnovu odluke federalnog Parlamenta. Podsjećamo, federalni parlament u junu ove godine je donio odluku da se dio novca od klirinškog duga usmjeri na dugovanja u poljoprivredi. Ukoliko se to ne dogodi do 30. avgusta, poljoprivrednici izlaze na ulice.

Nakon dugotrajne suše, šteta je veća od 70 posto uništenih usjeva. To je samo kap u punoj čaši , poručuju poljoprivrednici.Oni potražuju dugovanja iz 2014., 2015. i dijela 2016. godine te isplatu iz drugog kvartala 2017. godine.

“Drugi kvartal koji je već obračunan do kraja avgusta nam isplate,. Ukoliko to ne bude do 30.avgusta, poslije Kurban Bajrama izlazimo na proteste”, rekao je predsjednik Udruženja grupacije proizvođača mlijeka i ratarstva Tuzlanskog kantona Muhamed Halilović.

Ukoliko vlasti ne poduzmu ništa kako bi se štete ublažile, cijene preostalog voća i povrća mogle bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz udruženja poljoprivrednika

“U skladu sa zaključcima Parlamenta Federacije, Vlada bi trebala u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede i Zakonom o novčanim potporama poljoprivredi povećati sredstva za novčane potpore u 2017. Godini”, pojasnio je Suad Selimović, sekretar Udruženja poljoprivredne i prehrambene industrije Tuzlanskog kantona pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla.

Sitaucija je alarmantna. Poljoprivrednici umjesto stimulacije dobijaju samo nove obaveze.

“Ako Vlada ne postupi prema zaključcima, bojim se da sljedeće godine neće imati kome isplaćivati podsticaj, jer porodice koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom zatvaraju farme i odlaze iz BiH”, rekao je Dževahid Babić iz USK.

Poskupljenja stočne hrane su počela. To će dalje uticati na poskupljenje drugih prehrambenih proizvoda. Kažu kako će marketi povećati cijenu, ali da će poljoprivrednici ostati na istom.