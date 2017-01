Politički analitičari složni su da velikosrpska politika još uvijek živi. Posebno je to, kažu, jasno nakon poruka koje su jučer poslane iz Banja Luke. Tvrde da je to od Dodika očekivano, ali da iznenađuju takve izjave predsjednika Srbije, države koja je navodno opredijeljena za evropski put.

Dodikove secesionističke izjave do sada su najotvorenije prizivanje stvaranja Velike Srbije. Nikolićeve bi se pak mogle dovesti i u vezu sa njegovom kandidaturom za predsjednika Srbije. Upravo je o tome u nedavnom intervjuu za TV1 govorio lider LDP-a Čedomir Jovanović.

“Nikolić dolazi u Banjaluku na proslavu Dana RS, koji je posljedica referenduma kojeg Nikolić nije podržao. On u Banjaluku dolazi zbog toga što je to dio njegove predsjedničke kampanje, te zbog toga što je to novi pritisak na Aleksandra Vučića”, kaže Jovanović.

Profesor Asim Mujkić smatra da vlasti u RS-u konstantno guraju datume koji, poput 9. janura, proističu iz ideologije velikosrpske politike.

“Umjesto da se iskoristi ta historijska prilika kroz Dejton da se legalizira jedan entitet koji je podrazumjevao multietničnost i demokratizaciju, političko rukovodstvo RS-a uporno slijedi jedan lanac legitimacije koji je izvan zakona, odnosno koji je protuustavan”, kaže Asim Mujkić.

Predsjednik Srbije izjavio je jučer i da su Bošnjaci krivi za rat jer su znali da to slijedi ukoliko se otcjepe od Jugoslavije. A ta je izjava jadna i tužna, smatra Emir Zlatar iz Vijeća Kongresa Bošnjačkih intelektualaca.

Emir Zlatar, generalni sektretar VKBI: “Ono što se desilo jučer u BL i nekoliko drugih gradova je jasna poruka da je suspendovana vladavina prava u BiH, da se ne poštuju odluke Ustavnog suda i zakona. Jasan odgovor moraju dati institucije države BiH, prije svega Tužilaštvo, VM BiH i svakako visoki prestavnik.”

Da mora reagovati međunarodna zajednica slaže se i dekat Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra. Kaže da jučerašnja proslava dodatno pogoršava političku situaciju u BiH.

“Bitno je zapravo šta će se nakon toga dešavati. Da li će se povuči određeni potezi kako sa strane međunarodne zajednice koja je u cijeloj stvari na deklarativnom i pasivnom nivou i bez čije se neke prečutne saglasnosti čitava stvar ne bi mogla ni desiti. S druge strane, očekivati je i reakciju, ali konkretnu, ne verbalnu, političkih snaga koje se zalažu za održavanje BiH u njenom sadašnjem ustavnom uređenju” , navodi Filandra.

Proslava Dana RS-a koju je Dodik pompezno najavljivao, u suštini je bila ništa drugo do obilježavanja kojem je prisustovao mali broj ljudi.

Asim Mujkić: Reči će ljudi iz tima Milorada Dodika da je bila zima…

Neće reći, smatra Mujkić, da narod u manjem bh. entitetu nema razloga za slavlje.

Asim Mujkić: “Dodik nema, on i njegova elita, sve manje imaju doticaj s narodom a sve više se taj jaz otuđenja između elite i naroda širi.”

Na kraju, stručnjaci zaključuju da su jučerašnje poruke obznanile da je velika Srbija i danas namjera srbijanskiih zvaničnika, koji se samo kriju pod krinkom evropskog puta. Pozivaju međunarodnu zajednicu i domaće zvaničnike da stanu ukraj politici secesije koja nikome na Blakanu nije donijela ništa dobro.