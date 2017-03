Zakon o akacizama na gorivo kojim se predviđa povećanje za 15 feninga usvojen je danas u Savjetu ministara. Osim akciza, Savjet je izglasao i sve preostale uslove MMF-a. Protiv povećanja akciza bili u ministri Saveza za promjne. Reagovalo je i rukovodstvo RS, od Parlamenta BiH očekuju da završe priču zvanu MMF.

Iz Saveza za promjene su zahtjevali da se uvede plavi dizel za poljoprivrednike, ili da se nađe način kako bi im se ublažile poslijedice povećanja cijene goriva, ali i adaptacije SSP-a.

“Od predstavnika Vlade RS i MMF nije bilo razumijevanja. I zaista je naivno očekivati da se po pitanju do strane vlade RS šuti o aranžmanu sa MMF, da se on javno ne podrži i očekuje se naravno da i ovaj dio tereta iznese Savez za promjene glasajući za ovaj zakon“, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

Savjet ministara će uputiti sve danas usvojene zakone i odluke u Parlament, te zatražiti hitnu sjednicu. Da bi zakon prošao u Domu naroda, moraće ga podržati većina u klubu Srba. Nović, Rodić i Radmanović na prošlom se zasjedanju nisu pojavili.

“Pismo namjere je potpisao aktuelni Savjet ministara. Oni su preuzeli da će to ispuniti- to znači aktuelna skupštinska većina na nivou BiH. U tom pogledu vi znate da SNSD nije dio te večine, niti će SNSD ići u tu vrstu priče”, poručio je predsjednik RS Milorad Dodik.

U Savezu za promjene ne znaju kako će glasati. “Vidjećemo da li ima taj prostor da se kroz amandman ili na neki drugi način utiče da se upotpuni ovaj set zakona“, kazao je Šarović.

Zakon o akcizama jedan je od uslova MMF-a za dobijanje nove tranše MMF-a. Rok za ispunjenje uslova je 31. mart. Kredit iznosi 553 miliona evra.

“Vijeće ministara sa usvajanjem današnjeg seta zakona i jedne odluke u potpunosti ispunilo sve zadatke koji proističu iz prethodnih mjera aranžmana sa MMF-om“, pojasnio je predsjedavajući Savjet ministara Denis Zvizdić.

Ministar finansija Vjekoslav Bevanda kazao je da je bitno poručiti da će sredstva od akcize biti direktno usmjerena za ceste i autoceste,s tim što se od njih neće direktno graditi već servisirati postojeći krediti.

“Sredstva će se dijeliti, to je regulirano jednim od ova tri Zakona koja idu u setu 58%, 29%, stim da će se nakon primjene ovih zakona otvoriti mogućnost izmjene zakona jer je bilo najviše prijepora u vezi raspodjele sredstava“, objasnjava ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

“Model akciza postoji u čitavom regionu, u svijetu, prema tome, to da budemo do kraja kolokvijalni nije izmišljanje tople vode to je praksa koja se primjenjuje“, rekao je Zvizdić.

SNSD -ov ministar finansija u Vladi RS Zoran tegeltija izrazio je zadovoljstvo usvojenim izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Kaže nada se da će Zakon isto proči i u Parlamentu. Premijerka RS poručuje, ne usvoji li se ovaj Zakon biće blokirana aranžman MMF-a.