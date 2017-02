Dvije starije osobe, muškarac i žena smrtno su stradale u požaru koji je jutros izbio u neboderu u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Požar je uzrokovala eksplozija plinske boce.

Jutros u 8 sati i 55 minuta, dojava vatrogasnoj službi. “Gori stan, Geteova 2!” Prve ekipe na licu mjesta bile su već u 8 sati i 59 minuta.

“To je naša prva ekipa, najbliža ovdje iz ispostave Alipašino polje. Trebalo im je četiri minute da stignu na lice mjesta. Ljudi su zvali pojačanje, znači radi se o vatrogascu i vozaču”, istakao je Dževad Gibanica iz Profesionalne vatrogasne brigade KS.

Prema riječima očevidaca, jedna ženska osoba je nakon eksplozije izašla na prozor i tražila pomoć. Potom se vratila u stan i više je nisu vidjeli.

“Ja sam razvalio vrata, kolega ih izvalio i uletjeli smo, žena je bila na dva metra od mene, nisam je mogao dohvatiti rukama da je izvučem, nisam mogao da uletim”, kaže Ismir Šehić, jedan od očevidaca.

Za to vrijeme na 11. spratu vatrogasaca nije bilo, kaže Ismir. Ogorčeni su sporošću vatrogasaca.

“Dok su vatrogasci došli to je trajalo možda 20 minuta, dok su razvili crijeva od prizemlja do sprata žena je već gotova bila, izgorila. Bio je još jedan čovjek, možda njen muž, on je slomio kuk. A vatrogasci ono je sramota, ne reaguju na vrijeme, gledaju odozdo“, dodaje Šehić.

Iako je prvobitno rečeno da se vatra proširila i na drugi stan, vatrogasci su potvrdili da je samo ovaj stan bio zahvaćen požarom.

“Najveća boljka ovog požara je što nema hidrantske mreže. Znači, ljudi su do 11. sprata morali da pruže crijeva i onda tek pristupe gašenju. Požar se nigdje nije proširio, ovo je išlo jako brzo i jako je kratko trajalo”, ističu iz sarajevske vatrogasne brigade.

Uzrok požara najvjerovatnije je eksplozija plinske boce.

“U stanu, nakon što je požar ugašen pronađene su dvije osobe, bez znakova života. Radi se o dvije starije osobe, jedna muška i jedna ženska. Prema informacijama koje imamo požaru je prethodila eksplozija”, navodi Irfan Nefić, glasnogovornik MUP KS.

U požaru je povrijeđeno još osam osoba koje su se otrovale ugljenmonoksidom.