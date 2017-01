Najavljenom posjetom 9. januara na Dan RS-a, Tomislav Nikolić pokazuje nepoštovanje prema institucijama BiH, naglasio je to predsjedavajući Predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.

Posjeta Nikolića je dobrodošla, ali bez miješanja RS, pogotovo jer 9. januar kao praznik nema nikakvo međunarodno značenje, reakcija je akademika Muhameda Filipovića.

Saradnja između dvije države treba se odvijati na poštivanju ustavnog uređenja tih država, stava je Šefik Džaferović. Ali se čini kako to ovdje nije slučaj.

“Bilo koji lider iz regiona, pa i gospodin Nikolić, ukoliko želi da gradi dobre odnose sa BiH treba da poštuju odluke institucija BiH, a ključna institucija je Ustavni sud tako da je taj dolazak u koliziji sa ovim u RS na obilježavanje 9. januara i to onda nije poštivanje institucija BiH, ako to nije poštivanje institucija BiH, onda to nije ni poštivanje države.”

BiH i Srbija imaju mnogo otvorenih pitanja, kaže akademik Muhamed Filipović. Posjeta srbijanskog predsjednika stoga je potrebna, ali samo posjeta državi BiH, bez miješanja RS u odnose između dvije zemlje, ističe Filipović.

“Miješanje trećeg faktora, i to pogotovo onog koji je svojim ponašanjem provocirao neprestano sukobe, u ovom momentu apsolutno ne odgovara, nije ni diplomatski, nije ni u skladu sa dobrim običajima”, naglasio je Filipović.

Filipović je stava i da je važno kako će se ovdje postaviti Mladen Ivanić.

“On bi trebao da pokaže sada da Predsjedništvo funkcionira kao jedinstveno tijelo, drugo da je njemu interes BiH iznad interesa kojekakvih špekulativnih poteza i da on se ogradi od takve mogućnosti.”

Kolumnista portala vijesti.ba Nihad Hebibović u svojoj kolumni pod naslovom Dolazi li Nikolić sa ispruženom rukom ili nogom naglašava kako Bakir Izetbegović ima pravo da ne gradi pomirenje na takav način.

“I ako do takve posjete dođe, njen moralni teret nikako neće podnijeti Izetbegović nego sam Nikolić od koga se u tome slučaju očekuje izvinjenje. U protivnom takva Nikolićeva posjeta, bez pijeteta prema žrtvama i uprkos dobroj volji Izetbegovića, ne bi bila samo uvreda Bošnjacima i Hrvatima od strane Nikolića, nego uvreda i Srbima kojima se Bakir Izetbegović poklonio na Kazanima”, piše Hebibović.

Svaka žrtva je jednako vrijedna pomena, pa bi takav postupak bio sraman i prema Srbima koji su stradali u Sarajevu, kaže Hebibović.

“Što se tiče Bakira Izetbegovića on bi trebao da se ponaša gospodski. Šta to znači? Ako je posjeta zakazana, treba uložiti notu u odnosu na posjetu 9. januara, ali obaviti posjetu normalno”, smatra Filipović.

Dakle, u svakom slučaju, Bakir Izetbegović treba da se ponaša, prije svega, državnički, zaključuje Filipović. Tim više što deveti januar nema nikakvog značaja kao praznik u međunarodnim odnosima, s obzirom na to da su ga institucije BiH proglasile neustavnim.