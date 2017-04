Nakon 80 dana pauze, zasjedalo je Predsjedništvo BiH. Bila je ovo prva sjednica Predsjedništva BiH nakon krize izazvane podnošenjem zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je predložio članovima Predsjedništva da se obavežu da ubuduće neće raditi vaninstitucionalno, ali taj prijedlog nije dobio većinu, tako da o njemu nije razgovarano.

“Meni to ne smeta, to samo znači da vaninstitucionalno djelovanje, ako već niko nije htio da se opredijeli, mogu koristiti i drugi. Dobro je da to znamo”, rekao je Ivanić novinarima na Palama.

On je konstatovao da su u ovom konkretnom slučaju odluke donesene tako da Republika Srpska i srpski narod nisu ni najmanje oštećeni.

“Naprotiv, sebe smatram i nekom vrstom političkog pobjednika u ovoj igri i zato nisam na tome ni previše insistirao, a mislim da ćemo narednih nedjelja imati priliku da vidimo jako mnogo problema u odnosima Bošnjaka i Hrvata”, naveo je Ivanić.