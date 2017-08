Film “Posljednja Barijera” režisera Jasmina Durakovića predstavljen je premijerno na SFF-u i izazvao je veliku medijsku pažnju.Priča prati njemačkog novinara i snimatelja koji rade dokumentarnu reportažu u trenucima proboja izbjeglica iz Sirije u Evropu .Zrobljeni između dva svijeta i prepušteni na milost i nemilost Evrope.

Film je sniman u vrijeme najvećeg talasa izbjeglica iz Sirije. Nastao je kao potreba da se zabilježe ljudske sudbine ali i nemoć Evrope u odgovoru na ljudske patnje.

Nama je izazov bio taj zid koji su postavili Mađari i to je ta posljednja barijera za te ljude. Oni putuju mjesecima i kada dođu do Mađarske , pređu taj most, došli su do tog obećanog svijeta u koji su oni htjeli da idu, tvrdi režiser Jasmin Duraković

A taj svijet ipak nije ono što su očekivali. Neprihvaćeni, izgubljeni , nose terete vlastitog života ali i etikete zemalja iz kojih dolaze.

To je odnos naspram izbjeglica koje dolaze iz Sirije i koje gube svoj identitet muslimanski i njihov odnos prema Evropi. Šta to za njih znači? I to je dio jedne velike rasprave u svijetu. Kuda mi to zapravo idemo i da li je moguć svijet u kojem će ljudi biti tretirani na isti način bez obzira ko su i šta su, kaže Duraković

Obaveza umjetnika je reagovati na zbivanja koja utiču na ljudske sudbine. To je vječna inspiracija koja je posebno bliska BiH. Problem izbjeglica i izbjeglištva je uvijek negdje prisutan.

To je pitanje odgovornosti. Ja mislim da se filmadzije moraju baviti i važnim temama oko nas. Posebno što se one događaju u jednom realnom istorijskom trenutku, poručuje Duraković

Upravo sada kada je cijeli svijet izložen terorističkim napadima, problem izbjeglica je zanemaren.Evropa nema odgovor ali ni saosjećanje za ove ljude.

Posebno sada jer unutar te iste Evrope postoje različiti pogledi na pitanje izbjeglica i ovaj film ima neku tu duplu temu , bavi se i izbjeglicama i evropskim reakcijama, kaže Duraković

Film je od ideje do svog završetka nastao u roku od tri mjeseca i u njemu se govori na engleskom, njemačkom, arapskom i našem jeziku.Iako je najvećim dijelom sniman u BiH i uz učešće velikog broja autora i saadnika u BiH, film nije sufinansran sredstavima Bosne i Hercegovine.