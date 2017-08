Promjena vjere za novac. Sve češća pojava , kojoj ljudi pribjegavaju da bi preživjeli. Trenutno, Švedska prednjači , a zatim i druge zapadne zemlje, gdje se ljudima nudi 30 000 eura za prelazak na islam.

Večernji list je nedavno objavio ispvjest jednog bh. katolika koji je u Švedskoj prešao na islam i to za novac. Ovakva pojava sve je češća i u Njemačkoj te drugim zapadnim zemljama. Oni koji to čine tvrde da to rade zbog sigurnog posla i novčane naknade.

ISMET DIZDAREVIĆ: U današnje vrijeme, gdje je novac postalo mjerilo vrijednosti, oslabila je nekadašnja krilatica da nije novac sve, moguće je u tom kontekstu pretpostaviti da su ljudi prihvatili ponudu vlastitog vjerskog za drugu vjersku opciju zbog novca.

Ipak, s vjerske tačke gledišta, novac ne smije biti poriv za promjenu vjere. Islamska zajednic još se ranije jasno deklarisala kao protivnik ovakvog prakticiranja vjere.

Senad Ćeman, profesor na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu: Osoba koja bi za novac prešla na islam ne može se smatrati muslimanom sa pozicije islamskog učenja. Nesipravno prihvatanje islama vodi neispravnosti svih djela koja bi se počinila u ime islama.

IVO TOMAŠEVIĆ: Vjerujem da je vjera jedan božiji dar, vjera je u nama , s nama srasla, to je savjest koju treba graditi.

S druge strane, na treba zanemariti ni instikt za preživljavanje, poručuju stručnjaci. Nebriga za bližnjeg svoga sasvim sigurno će nagnati svakog pojedinca da misli o sebi. Starom balkanskom poslovicom Trbuhom za kruhom. Makar to značilo i neke nimalo bezzlene posljedice.

ISMET DIZDAREVIĆ: Moguće da je neki drugi razlog, regrutovanje za neke druge stvari, neki drugi razlog koji ja ne znam , to je plaćeno, ali moguće da iza toga stoje druge stvari.

IVO TOMAŠEVIĆ: Pitanje je da li je ovo pitanje preživljavanja ili da se ima i koliko da se ima, to je veliko pitanje.

SENAD ĆEMAN : Grijeh je učestvovati u takvim transakcijama, svejedno da li se takav čin činio ili se na njega podsticalo. To mogu raditi samo oni koji ne poznaju učenje islama ili to čine iz vlastitih loših pobuda.

Ovaj crni biznis cvjeta. Niko ništa ne preduzima. Ovo je samo dokaz da su ljudi zbog novca ali nekada i golog opstanka spremni na sve.

Ivo Tomašević: Naravno, nije u pitanju da političari ne znaju kako ljudi žive nego njima to odgovara, oni tako osvajaju vlast i to je najlakše da tako osvoje vlast, oni to vrlo vješto koriste, na žalost mnogi ljudi.

Novi talas iseljavanja iz BiH je osjetan. Prazna priča ne nudi egzistenciju. Problem je samo što to politika ne vidi i ne prepoznaje, a to bi joj trebala biti osnovna zadaća.