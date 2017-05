Prvi maj u BiH obilježava se tradicionalno. Neradom i roštiljima. Izletišta prepuna, a odgovor uvijek isti, želimo da zaboravimo na svakodnevnicu. Žele zaboraviti, a ne izaći na ulice i mjenati svakodnevnicu. Boriti se za rad, dostojanstvo i osnovna prava.

Ono što je najtužnije, naši građani ovaj praznik povezuju isključivo sa slavljem, tradicijom i lijepim životom. Za bolji život ne žele da se bore. A upravo na današnji dan radnici su se izborili za svoja prava. Kod nas su ta prava odavno zaboravljena.

Zadnji ozbiljni protesti u Fedraciji su se desili u februaru 2014. godine, i koliko god se pričalo da nisu donijeli ništa novo, ipak jesu. Četiri kantonalne vlade su smijenjene …

Iako je danas razloga čini se i više, ovakvi protesti nisu ni na vidiku, a bili bi sigurno dobar korektiv vlastima, kad to već nije opozicija. Druženje s radnicima i okupljanje za 1. maj u znak makar simboličnog bunta nekada je bila praksa SDP-a. Danas takvih okupljanja nema. Opozicija se udaljila od građana i svoje tradicije pa bi se dalo zaključiti da se plaše naroda i radnicke klase, mada to do sada nije ličilo na lidera SDP-a Nermina Nikšića.

A razloga za proteste ima na pretek. Podaci govore da je 46 posto nezaposlenih, od čega preko 50 posto mladih ljudi, dok oko 30 posto zaposlenih radi za minimalna primanja i na rubu je siromaštva. Sve ovo građane nije opredijelilo da danas budu na ulicama, već za roštiljima.