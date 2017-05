Radnice fabrike konfekcije Borac iz Banovića, njih šest, Praznik rada dočekale su pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu gdje borave već pet dana.

Čekaju uvezivanje radnog staža. Ispred Vlade će da čekaju dok ne vide uplatnice doprinosa za poslednjih 12 godina. Podrška sindikata tekstila izaostala je. Uz njih je tek poneki građanin Sarajeva, prenosi TV1.

Ivanka Pavljašević ima 35 godina radnog staža. Radila je u Krojnici tvornice Borac u Banovićima. Radni staž joj nije uplaćen 12 godina. Zbog toga ne može u, sama kaže zasluženu penziju.

Bolesna sam, bole me noge, imam išijas. Ukoči mi se noga, ne bi mogla više, stradala mi je kičma od stajanja na poslu. Imala sam tako radno mjesto da sam non stop stajala na poslu, poručuje Ivanka.

Sada očekuje od Vlade Federacije, da uplati novac i uveže radni staž njoj i njenim koleginicama. Njih šest, od četvrtka protestuju pred Vladom Federacije. Ovdje će ostati dok im se ne ispuni zahtjev.

Nećemo kući dok ne dobijemo napismeno da su nam uplatili i uvezali radni staž. Odmah se kupimo i idemo kući, poručuje Ivanka.

Među nezadovoljnim radnicama ovog preduzeća u stečaju je i Rahmanović Senija. U konfekciji Borac radila je 33 godine.

-Nas je ostalo oko 40-ak radnika, 25 je otišlo na biro, i oni su zbrinuti jer su počeli da primaju materijalno. Sad je tek pokrenut stečaj. A nas 15-16 penzionera koji čekamo penziju tri godine svi su zaboravljeni., kaže Ivanka

Iz sindikata tekstila nisu dobile podršku. Jedina podrška im je nekoliko građana Sarajeva, jednako nezadovoljnih situacijom u zemlji.

-Mislite li da u ovoj zemlji ima dovoljno solidarnosti? Ne nema, gdje su sindikalne vođe, ovo su radnice u tekstilnoj industriji. Ja sam arhitekta, poručuje Majli Popara.

Ima ljudi koji su savjesni. Gospodin koji sjedi na kraju reda danas posti u znak solidarnosti sa ovim ženama.

Za uvezivanje radnog staža radnicima Borca pred penzijom neophodno je nešto više od 150 hiljada maraka. Radnici su više puta protestovali, više puta im je obećavano da će dobiti uslove za penziju. No do danas do toga nije došlo.