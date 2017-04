Bosanskohercegovački gigant Bingo, dao je ponudu na slobodnoj prodaji Dite za kupovinu ovog preduzeća. S obzirom da je ovo jedina ponuda za kupovinu Dita ce biti prodana za nešto manje od 8 miliona maraka.

Radnici Dite koji su postali simbol borbe za radnička prava dočekali su da njihova fabrika ode kako kažu u sigurne ruke. Novcem od prodaje Dite, radnicima ce biti uvezan radni staž ali i isplaćena ostala potraživanja.

Dzevad Mehmedović, predsjednik sindikata Dite: “Tu je zadrzavanje 75 uposlenika, uvezivanje kompletnog staža, zadržavanje branse, nastavak proizvodnje i u prvom isplatnom redu je tih osam plata, posto smo mi po starom zakonu o stečaju.”

Hajrudin Kunalić, stečajni upravnik Dite: “Dosli smo do toga da danas mozemo kad dodje do toga ponuda je prihvacena, jos nije uplaceno ali nadamo se da ce biti realizovano. Mi ćemo zatvoriti staž za sve zaposlene i one koji su prije radili to je negdje oko 1290000 maraka.”

Iz sidnikata su nam kazali kako je data mogućnost svim trenutno uposlenim radnicima da se izjasne jesu li za opciju da ih kupi Bingo. Svi radnici su se pozitivno izjasnili.

Dzevad Mehmedović, predsjednik sindikata Dite: “Oni su se jednoglasno svi potpisali da podrzavaju Bigo kao strateskog partnera i iskreno rečeno mi smo u ove dvije godine opstali isključivo zahvaljujući Bingu.”

Podsjećanja radi, proizvodnja u ovom prijeratnom tuzlanskom gigantu pokrenuta je prije dvije godine zahvaljujući prije svega velikoj upornosti radnika. U prošloj godini Dita je ostvarila promet u iznosu od blizu četiri miliona maraka, što je bilo dovoljno da se pokriju direktni troškovi radne snage, dobavljača i slično.