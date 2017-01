Na najavu revizije tužbe protiv Srbije za genocid i agresiju reagovali su i SDA-ovi koalicioni partneri na državnom nivu. Iz SBB-a poručuju, podržaće bilo koju odluku člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, iz Saveza za promjene kažu prihvatljivo im je isključivo odustajanje od te ideje.

Odluku o eventualnom pokretanju revizionog postupka pred Međunarodnim sudom pravde SBB je prepustio bošnjačkom članu predsjedništva. Potvrdio je ovo danas Damir Arnaut, inače pravni ekspert koji je učestvovao u procesima Ganić i Pilav.

“Ja vrlo dobro znam da je prevashodna odgovornost za postupke ovog tipa gdje su strateški interesi u pitanju na bošnjačkom članu predsjedništva koji jedini ima i sve relevantne informacije i sve relevantne mehanizme na svom raspolaganju i interes da ih vodi. SBB s toga podržava gospodina Bakira Izetbegovića u svim odlukama koje po ovom pitanju donese”, rekao je potpredsjednik SBB-a Damir Arnaut.

Odgovornost je velika, upozoravaju stranke iz RS. Predsjednik SDS-a nada se da do revizije neće doći. U suprotnom to bi moglo dovesti do krize vlasti. „To je jedna situacija koja zahtjeva potpuno novo političko pozicioniranje. Ja sam prije svega duboko uvjeren da sve bošnjačke parlamentarne političke partije, odnosno sveukupni bošnjački establišment treba da razmisli prije nego što donese bilo kakvu odluku“, smatra predsjednik SDS Vukota Govedarica.

Predsjednik SDS kaže da vjeruje da se u BiH mogu graditi dobri odnosi, kao primjer navodi posjetu Denisa Zvizdića Beogradu. „Vjerujem da Bakir Izetbegović nije toliki politički hazarder imajući u vidu da takva vrsta odluke može da nas vrati siguran sam 20 godina unazad“, rekao je Govedarica.

O izlasku iz koalicije na državnom nivou za Govedaricu rano je govoriti, no za jedinog NDP-ovog poslanika u vladajućoj većini nije. „Ukoliko dođe do ponovne revizije tužbe protiv Srbije NDP će sigurno napustiti parlamentarnu većinu jer mi mislimo da nakon toga stvarno nema više smisla“, tvrdi Momčilo Novaković.

Reagovao je i SNSD, tvrde da je inicijativa neprihvatljiva i štetna po BiH, i mogući izvor nestabilnosti u regiji.Učiniće sve da je onemoguće. Pozivaju Savez za promjene da, ukoliko dođe do takvih ili sličnih inicijativa, u saradnji sa institucijama Republike Srpske, adekvatno reaguju.