U BiH nema odluke o reviziji presude protiv Srbije i s tim je upoznat Međunarodni sud pravde u Hagu, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić. S druge strane, Fondacija Pravda za BiH i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti u petak organizuju savjetovanje na temu podnošenja zahtjeva za reviziju presude. Pokrovitelj je Bakir Izetbegović.

Pozivnica za savjetovanje pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, upućena je na desetine adresa pojedinaca iz političkog i akademskog života. Više detalja nema. Organizatori su nedostupni za medije. Svaka aktivnost u vezi s revizijom presude bila bi suprotna Ustavu države, jasan je Ivanić.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Jasno sam stavio do znanja da je agentu istekao mandat i da ne može u ime BiH podnositi tužbu, kao ni bilo koji drugi organ bez odluke Predsjedništva.

Ivanić je stavove prenio i agentu Sakibu Softiću, te razgovarao, kaže s registrarom MSP-a.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Iz svih tih razgovora jasno sam stekao utisak da svaka revizija jeste novi slučaj, koji podrazumjeva podršku organa BiH. Ovdje te podrške nema.

Osvrnuo se i na lidere SDS-a i SNSD-a Vukotu Govedaricu i Milorada Dodika koji, kaže, samo pričaju, bez konkretnih poteza, a koji su tražili da zakaže sjednicu Predsjedništva. Dodaje da je pokušao ali da nije bilo saglasnosti druga dva člana Predsjendištva. Govedaricu i Dodika pita – šta su poduzeli da spriječe reviziju.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Ako ko treba da traži sjednicu Predsjedništva, onda je to Izetbegović. Jedino tako može dobiti legitimitet za tužbu. S obzirom da je svima jasno da će odluka biti donesena u petak, kada se okupljaju nevladine organizacije, ne institucije BiH, više je nego jasno da tužba nema legitimitet BiH nego se pokušava zloupotrijebiti ime i institucije BiH.

Sve to su razlozi zbog koji će država ući u veliku krizu, siguran je Ivanić. Najveću štetu će, smatra, imati oni koji žele reviziju.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH: Ovdje se u ime BiH jedan član, jedna trećina Predsjedništva, opredjeljuje da diže tužbu protiv druge države. To je rušenje Ustava.

Na sastanak u petak će i predsjednik SDP BiH. To nije odluka koju treba donijeti advokatski tim ili uski krug ljudi, mišljenja je Nikšić.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH: Najsretniji bih bio da je to samo pravno pitanje i da se može ići na to da Sud donese odluku na osnovu argumenata. Mislim da treba sagledati okolnosti i činjenice, te hladne glave donijeti odluku. Ako se pokaže da postoje novi dokazi za reviziju, niko nema pravo spriječiti da se dođe do istine. Ako dokaza nema, ne treba ići grlom u jagode i praviti probleme u regiji.

Konačan stav o eventualnoj reviziji presude trebao bi biti poznat, nakon savjetovanja u zgradi sarajevske Vijećnice, u petak.