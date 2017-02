BiH će, sve su prilike, pokušati pokrenuti postupak revizije tužbe protiv Srbije za genocid. Iza te odluke stao je i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ali i brojni bošnjački intelektualci, te strani stručnjaci. Veliki broj njih će, vjerovatno 17. februara, zajedno odlučiti hoće li se ići put revizije ili ne.

Radi se o pitanju istine i pravde, od kog niko nema pravo odstupiti. Ako su uvjeti za reviziju ispunjeni, to se mora učiniti, kategoričan je Izetbegović.

“Revizije ima ako je prihvati tribunal. Mi smatramo da je treba pokrenuti ukoliko procijeni ekspertna grupa predvođena agentom Sakibom Softićem da ima elemenata za nju. O tome će se odlučivati u narednih sedam do deset dana. Pozvat ću eksperte, ljude iz politike, neke vjerske lidere, ljude iz akademske zajednice i uradit ćemo takvu stvar. 50 do 80 ljudi će biti prisutno”, istakao je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA.

“Mislim da je on najkompetentniji, ako je pri tome vodio računa o svojoj obavezi da stalno radi da ta tužba bude utemeljena, da ima nove činjenice i da je najodgovorniji da donese odluku. SBB je rekao, jer nemamo relevantnih informacija, kod njega su sve, da ćemo ga pratiti u njegovoj odluci. On je kao pobjednik za člana Predsjedništva, tu odgovornost preuzeo od građana i mi želimo da se na najkorektniji način nosi sa njima”, smatra Fahrudin Radončić, predsjednik SBB BiH.

“To se trebalo uraditi puno prije. Puno prije se trebala napraviti najšira platforma. Ovo je sada djelovanje 5 do 12. Ali do 26. februara se može djelovati. Aktivnu legitimaciju ima agent Softić. Treba se čuti to mišljenje, ali niko ne bi smio osmišljavati argumente da se ne ide u tom pravcu”, kaže Suad Kurtćehajić, univerzitetski profesor.

Akademik Esad Duraković, u komentaru za portal Vijesti.ba, piše kako je u javnosti stvorena vještačka i neetična dilema o potrebi revizije. Ta dilema ili kolebanje, kaže, predstavlja kolosalnu pravničku, političku i etičku grešku dostojnu najstrožije osude i suvremenosti i historije.

“Kako je uopće moguće biti u dilemi o tome treba li ići do kraja u rasvjetljavanju najvećeg mogućeg zločina protiv humanosti i protiv cijeloga jednog naroda?! Koja politika, koja neformalna grupa iz akademske zajednice, uopće ima pravo raspravljati, a možda i odlučivati, o tome treba li ili ne aktivirati reviziju?! Dilema je zaista zastrašujuća i neprihvatljiva sa svih aspekata. Jedini rezultat eventualnog odustajanja bio bi historijsko kolektivno samoponižavanje i prezir”, piše akademik Esad Duraković.

“Ukoliko se nešto ne poduzme po ovom pitanju, sve buduće generacije će živjeti i vjerovati da Srbija nije počinila genocid. Bit će teško, ali morate pokušati”, rekao je Geoffrey Nice, bivši tužilac Haškog tribunala.

Političari u BiH su složni u jednom, eventualna revizija će voditi velikoj krizi.

“Mislim da ćemo se suočiti s najtežom postdejtonskom krizom, samo mi to ne možemo aktivno zaustaviti. Od mene se očekuje da aktivno zaustavljam agenta Softića. Ko sam ja da to uradim”, poručio je Izetbegović.

“Definitivno dolazi do jedne vrste hladnog političkog rata u institucijama BiH. Rekao sam ranije da ćemo se mi potpuno na novoj osnovi pozicionirati, redefinisati odnose u Vijeću ministara i usaglasiti to sa našim koalicionim partnerima”, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS.

“Ovdje postoje ljudi koji ne žele napredak. Koji svojim stavovima žele da proizvedu krizu. Čak najavljuju da će to biti poslijeratna kriza u BiH. Očigledno je to njegova namjera”, kategoričan je Branislav Borenović, predsjednik PDP.

“Pozivam sve one koji mogu ishitreno reagovati da dobro razmisle o tome. Stvar je našeg odnosa prema užasima koje je ovdje počinio Miloševićev režim”, siguran je Izetbegović.

“Nad Bošnjacima se dogodio genocid. To je odgovor na politiku Slobodana Miloševića, tu je gospodin Izetbegović u pravu, a ne na politiku gospodina Dodika ili Saveza za promjene. Na današnjem suđenju vidjeli ste da ja imam puno primjedbi na, iz onih razgovora koje ste slušali, na račun gospodina Izetbegovića ali mi to nije smetalo da napravim koaliciju koja je u interesu građana BiH. I ja stoga očekujem da će Savez za promjene kad stvari i ako uđu u pravnu proceduru donijeti odluku da participiraju na državnom nivou”, istakao je predsjednik SBB BiH.

Zbog čega odustati, pita se i akademik Duraković.

“Zato da se ne bi zamjerilo dosljednome vojvodi Nikoliću, ‘svilenome’ Mladenu Ivaniću i razbijaču Miloradu Dodiku koji naprosto nisu u stanju napraviti ništa dramatičnije od onoga što su već učinili i što sada čine na razbijanju države Bosne i Hercegovine. Zar je to razlog da se odustane od konačne sudske riječi o genocidu?!”, naveo je Duraković u komentaru za Vijesti.ba.

Odluka o ulasku u proces revizije tužbe protiv Srbije za genocid trebala bi biti donesena 17. februara. Krajnji rok za zahtjev za reviziju je kraj februara.