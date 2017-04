Radnici Alumine i Boksita danas su protestovali u Zvorniku. Zaposleni u Šumama Srpske danima ispred direkcije na Sokocu traže smjenu uprave. Iz Sindikata metalaca i rudara protive se prodaju Ljubije, upozoravaju to bi moglo ugroziti 850 radnika “Mitala Prijedor”.

Svi imaju jednu zajedničku poruku, vladajuća garnitura ugrožava funkcionisanje ovih za RS strateških preduzeća.

Račun Alumine blokiran je odlukom Okružnog suda, zbog spora sa kompanijom ,,Pavgord” iz Foče, a sve zbog kontroverznih potraživanja koje je Ukio banka imala sa povezanim društvima. Zbog toga su ugrožena i preduzeća “Boksit” iz Milića, te Rudnik iz Srebrenice.

Radnici, njih oko tri hiljade, poručivali su “Nema Zvornika bez Alumine”, “Mi nosimo regiju Birač i pustite nas da radimo”, “Dalje ruke od naše fabrike!”.

“Nadam se da to neće potrajati, jer ako potraje i ako Alumina stane onda ona treba nikome. A ako to dopustimo neka nam je Bog na pomoći svima”, rekao je predsjednik Sindikata “Alumine” Radenko Smiljanić.

Drvoprerađivači iz Sarajevsko-romanijske regije nemaju dovoljno sirovine za obradu, zato ima dovoljno sirovine za izvoz, ali i za plasman u druga mjesta u RS. Nezadovoljni su i radnici, i vlasnici pilana, i građani. Traže da im se dozvoli da koriste resurs koji im garantuje opstanak na ovom području.

“Jedina industrija koja je na ovim našim prostorima je drvna. Da se prvo snadbiju drvoprerađivači sa SA-RO regije, pa onda neka višak sirovine ide i za Zvornik i Bijeljinu”, rekao je drvoprerađivač Radojica Maksimović.

Iz sindikata rudara i metalaca upozoravaju i oni će na proteste ukoliko se proda Rudnik željezne rude Ljubija. Nezadovoljni su i radnici “Mitala Prijedor” i “Arcelor Mittala“ iz Zenice, koji željeznu rudu kupuju iz ovog rudnika.

“Mital zapošljava 250 hiljada ljudi, on proizvede 100 miliona čelika, on je u ovoj priči. Uložio je 60 miliona u Zenicu, u visoku peć, i to je da narednih 15 godina da radimo nesmetano”, kazao je predsjednik sindikata RŽR Milenko Stojnić.

S druge strane, o investitoru koji treba da kupi Ljubiju tvrde da ne znaju ništa.

“Arcelor Mittal ovo radi hiljadu puta širom svijeta. Veliko pitanje je gospodin Jeleč tako zabrinut za New delegens. Zašto je tako zabrinut. Ovo je obična praksa”, kazao je predstavnik “Izraeli investment grup” Evgenij Zotov.

Nedavno su protestovali i radnici Željeznica RS. Traže isplatu zaostalih toplih obroka i putnih troškova. Glavni izvor prihoda im je prevoz tereta. Konkretno ruda potrebnih za velika preduzeća koja propadaju.