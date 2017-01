Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ocijenio je prije nekoliko dana da prilike u regiji “nisu bile nikada gore”.

To vidi i svaki građanin, međutim ne treba puno pameti da se utvrdi ko je kriv za takvo stanje. Srbija je za samo pet dana januara uspjela da zategne odnose sa svim svojim susjedima.

Dok su svi odmarali od “najluđe noći”, šef srpske diplomatije Ivica Dačić teško je optužio Makedoniju i Crnu Goru da podržavaju prijem Kosova u UNESCO. -Ispali smo budale što smo priznali Makedoniju pod tim imenom i zabili nož u leđa braći Grcima – ispalio je Dačić. Makedonska vlada odgovorila je na Dačićeve optužbe, pozivajući na prijateljstvo i saradnju dvije države. Međutim, Dačić ponovo upire prstom – Vlasti Makedonije su te koje ruše prijateljstvo dva naroda. Albance, koji čine četvrtinu stanovnika i vlasti u Makedoniji, šef diplomatije Srbije ne pominje, ali najavljuje “kontramjere” protiv država koje su priznale Kosovo.

Proizvodnja neprijatelja provjeren je recept za opstanak na vlasti, ne samo u Srbiji, nego na cijelom Balkanu, a razlog više za ovakvu retoriku u Srbiji su predstojeći izbori – kaže novinar i analitičar Asim Metiljević.

“Oni su nesumnjivo za Vučića vrlo dramatični, zato što njihova je procjena da Nikolić ne može dobiti izbore. On ne bi volio da ima nekoga iz neke druge stranke za predsjednika. Istovremeno, on bi mogao pobijediti ali mu se ne napušta premijerska pozicija i odatle ta drama”, kaže Metiljević, novinar/urednik portala Slobodna Bosna.

Tomislav Nikolić ipak traži svoju šansu na izborima, a recept je, čini se, isti – stvaranje neprijatelja. Preporuku Bakira Izetbegovića da razmisli o posjedi Banjoj Luci, ali da je ipak bez obzira na odluku, dobro došao u Sarajevo, Nikolić je odbacio. Doći će u Banjaluku, pa Sarajevo, a za Božić otići i na Kosovo bez obzira kako na to gledaju vlasti u Prištini – poručio je.

“Tako da to treba trenutne tenzije isključivo gledati u kontekstu unutrašnjih izbora u Srbiji pa odatle i Nikolićev dolazak u Banjaluku i dolazak u Sarajevo. Dakle, on bi najviše volio da mu otkaže Sarajevo posjetu da ispadne principijeni veliki Srbin i tako talje. On misli da bi na tome mogao pobijediti”, dodaje Metiljević.

U prvoj radnoj sedmici 2017. desilo se i hapšenje dvojice srpskih policajaca, pod optužbom da su odali državnu tajnu kad su javno govorili o tajnom prisustvu u Potočarima u julu 2015. godine. Da će srbijanska policija, javna i tajna, osiguravati i skup povodom Dana RS u Banjoj Luci, potvrdili su Vučić i ministar policije Stefanović. Kažu da tu nema ništa nezakonito, jer je sve u skladu sa sporazumom policija RS i Srbije o specijalnim odnosima.

“Ovdje su u pitanju životi tih policajaca koji dalje idu, dakle potpuno besmislena priča, plus što ima onih koji bi se vjerovatno obradovali da je incident u Potočarima da se dogodio na drugačiji način i da je premijer tamo linčovan”, kaže ministar MUP-a Nebojša Stefanović.

Nakon hapšenja Ramuša Haradinaja, kosovskog političara i nekadašnjeg komandanta OVK, po potjernici iz Srbije, vlasti Kosova zabranjuju ulazak Tomislava Nikolića i njegovih saradnika na Kosovo. Bez incidenta nije prošao ni Božićni prijem u Zagrebu. Vladimir Božović, specijalni izaslanik Vlade Srbije i savjetnik premijera Vučića, poručio je da će “Srbija štititi srpski narod u Hrvatskoj svim raspoloživim sredstvima”.

Hrvatski šef diplomatije Davor Ivo Štijer prokomentirao je tu izjavu kao “ponavljanje teze Slobodana Miloševića” iz vremena agresije Srbije na Hrvatsku. Od koje se vlasti Srbije, dodajmo, očito, ne udaljavaju.