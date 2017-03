Evropa se plaši uticaja Rusije na Balkanu, smatraju analitičari EU integracija. Stoga se u Evropi insistira na većem angažovanju EU na ovom području.

S druge strane, Rusija upozorava – prošlo je vrijeme da se zemlje moraju opredjeljivati za jednu ili drugu stranu.

“Postoje pokušaji smanjenja prava Srba i Hrvata u BiH. Mi jasno kažemo da je takav korak neprihvatljiv “, poručio je Sergej Lavrov

Ovo je bila direktna poruka Sergeja Lavrova BiH. Analitičari smatraju da Rusija koristi tradicionalno prijateljstvo sa srpskim narodom na Balkanu za ostvarivanje svojih interesa. Kako tvrde, BiH odavno nije imala većih kriza što je za sve svjetske sile povoljna situacija za djelovanje.

„BiH kao država je oslabila, na bilo kom planu i ekonomskom i društvenom i političkom, tako da svi oni koji nisu prijatelji BiH iskoristiće tu situaciju. To je vidio i Lavrov koji ima podršku destruktivnih snaga u BiH koji ne žele njenu snagu“, poručio je Vedran Hadzović, politički analitičar

Pogubljenost Evrope doprinosi ruskom uticaju. Posebno ako se uzme u obzir da je pola BiH za Ruse vezana i više im vjeruje nego zapadu. Tu nastaje problem . Evropa malo ili nimalo čini da se situacija promjeni.

Rusija nastoji da iskoristi jedan vakuum, EU je pasivna, ne promoviše dovoljno svoje vrijednosti na ovom području, zato imamo uticaje i Rusije i Turske , rekao je Denis Hadzović iz Centra za sigurnosne studije.

Sergej Lavrov je poručio da je prošlo vrijeme opredjeljivanja.

“Došlo je vrijeme da prestanemo vući zemlje na jednu ili drugu stranu. Potrebno je graditi zajedničku europsku sigurnost u okviru koje i članice NATO i ODKB-a, ali i zemlje koje nisu ni u jednoj vojno-političkoj uniji, mogu se osjećati komforno, jednako sigurno i neupitno sigurne”, rekao je Lavrov

„Nismo ni u jednom Savezu, to ostavlja jedan prostor za sve sile da promovišu svoje cilejeve, a to je jedan normalan tok kroz čitavu istoriju“, kaze Denis Hadzovic Najavljeni sastanak Putina i Vučića, za analitičare je klasična predizborna kampanja. Srbija pokušava da se nametne kao lider u regionu. S jedne strane, gledano sa tačke istoka i zapada, to je u redu u smislu stabilnosti. Balkan je osjetljivo područje, gde svoj uticaj istovremeno žele da ostvare Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija i Katar. Interesovanje velikih sila za područje balkanskih država nikad nije prestalo, samo je mijenjan intenzitet i pažnja posvećena regionu, poručuju analitičari.