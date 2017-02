Građani Sarajeva nemaju rezaloga za paniku. Nacrtom zakona kojeg je juče usvojila Skupština KS daje se mogućnost Vladi KS uvođenja tzv. vinjeta ukoliko za to ima potrebe. Ukoliko do toga i dođe Vlada će uredbom regulisati na koja vozila će se to odnositi.

Usvojeni nacrt Zakona o uređenju saobraćaja ide na javnu raspravu. Najzanimljiviji dijelovi se odnose na uvođenje vinjete i pravila parkiranja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Precizno, ovim zakonom se ne uvode vinjete. Ovim zakonom se nudi mogućnost vladi KS da u slučaju potrebe, u slučaju velikog zagađenja, ili u nekom drugom slučaju ima mogućnost da uže gradsko jezgro zatvori za saobaćaj za ljude koji nemaju vinjetu i tako umanji frekvenciju saobaćaja u dijelovima gdje je to potrebno.

Vinjete, ili naljepnice za plaćeni prolaz kroz određeni dio grada najvjerovatnije se neće odnositi na sva vozila.

“To nije nešto što ćemo mi staviti rampu i reći odavde ide uže gradsko jezgro i svi moraju plaćati-ne. Vinjete će se plaćati samo u slučaju velike zagađenosti ili rješavanja nekih drugih problema sa kojima se susrećemo u gradu”, kaže pomoćnik ministra saobraćaja KS Zdenko Pavlović.

U slučaju uvođenja, zabrana neće važiti za javni gradski saobraćaj. Takođe prema zakonu o sigurnosti u saobraćaju svim ulicama u svakom trenutku imaju pravo ići vozila koja imaju prioritet.

“To su recimo vozila hitne pomoći, vatrogasaca i nekih vozila koja imaju prioritet”, kaže Pavlović.

Stručnjaci su saglasni da potpuno uvođenje vinjeta nije rješenje ako se uzme u obzir saobraćajna mreža Sarajeva.

“Očekivati da će neko uvesti vinjete poprijeko, a bez da se građanima podigne nivo uslužnosti gradskog saobraćaja mislim da ne bi bilo dobro. Mislim da Vlada i neće tako drastično postupiti”, kaže stručnjak za saobraćaj Ševal Kovačević.

Kovačević podsjeća da je u periodu prije rata bio kontrolisan saobraćaj za dostavna vozila u samom centru grada, te da takve mjere nisu ništa novo. Poručuje, pitanje saobraćaja u Sarajevu se mora sistemski, dugoročno rješavati.