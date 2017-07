“Ukoliko Bosna i Hercegovina do septembra ne pristupi Transportnoj zajednici izgubićemo i novac i kredibilitet”, rekao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. On je ponovio stav da je za to da se Sporazum o pristupu Transportnoj zajednici potpiše.

“Ne možemo mijenjati taj dokument, a ne možemo ni uslovljavati EU”, rekao je Šarović aludirajući na uslove koje je postavila Vlada Republike Srpske.

Podsjećamo, evropski komesar Јohanes Han pisao je Vijeću ministara u kojem traži da se obezbijedi interna koordinacija koja je potrebna da se zaključe potpisivanje Ugovora o Transportnoj zajednici i usvoji Zakon o akcizama. Pismo Hahna je objavila TV1.

„Ukoliko ne vidim odlučnost prije kraja septembra, ja ću morati sredstva preusmjeriti na projekte vaših susjednih zemalja. Nadam se da se to neće dogoditi i da će BiH osigurati sve što je potrebno da se infrastrukturni projekti provedu“, napisao je Hahn.

BiH je dobila četiri projekta, od ukupno šest odobrenih iz cijelog regiona. No ugovor o Transportnoj zajednici nije potpisan.

„Evropska komisija pokazala je duboku naklonjenost evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će, kada dođe vrijeme da procijenimo aplikaciju BiH, vaša zemlja i svi njeni lideri pokazati istu tu naklonjenost. Računam na to da ćete osigurati sve što je potrebno za potpisivanje sporazuma o Transportnoj zajednici“, piše Hahn.