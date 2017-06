Izmjene Krivičnog zakona BiH i dalje su na čekanju jer nema saglasnosti Vijeća ministara, posebno kada je u pitanju član koji predviđa krivičnu odgovornost za negiranje genocida. Tekst nacrta izmjena tako će ponovo na usaglašavanje.

“Ministar pravde je zatražio da on pokuša još jednom da obavi konsultacije sa drugim ministrima kako bi možda do sljedeće sjednice Savjeta ministara pokušao da dođe do tačne formulacije koji bi mogao da okupi sve ministre u Savjetu ministara. Ukoliko ne mogne da okupi sve iza jedne formulacije, epilog je potpuno jasan. Zakon bi ili bio potpuno povučen od strane ministra ili bi išao u proceduru sa glasovima većine, tako da kažem, znači ne svih, iza kojih ne bi stali svi članovi Savjeta ministara. Evo to je u potpunosti jasno, znači status Q po pitanju ovog zakona”, kaže ministar Mirko Šarović.