Nastavljeno je suđenje Sanjinu Sefiću koji se sumnjići da je u saobraćajnoj nesreći usmrtio Editu Malkoć i Selmu Agić i potom pobjegao s lica mjesta. Danas su u Kantonalnom sudu u Sarajevu saslušana dva svjedoka, a očevi ubijenih djevojaka zatražili su novčanu odštetu.

Na početku ročišta, Sanjin Sefić je očevima ubijenih djevojaka izjavio saučešće, a isto su učinili i njegovi pomagaći – Saud Nišić, Dino Alić, Amar Salihović i Sanjinova sestra Sara Sefić. Rekli su da se kaju i da im je žao zbog svega što se desilo.

Enes Malkoć, otac stradale Edite Malkoć: “Izraz saučešća nije bio iskren. On da je mislio da da iskreno saučešće, pomogao bi djevojkama, ne bi bježao. Da je on to mislio, mogao je da se brani sada sa slobode. Da im je pomogao i da je ostao na licu mjesta, on bi sada bio slobodan čovjek.”

Amir Agić, otac stradale Selme Agić: “Jednostavno nemam komentara na njegovo saučešće.”

Obojica su izrazili nadu da će suđenje, na kojem su danas saslušana dva svjedoka, biti pravedno.

Amir Agić, otac stradale Selme Agić: Vjerujem u naše institucije, mislim da bi trebalo to sve biti kako treba e sad što su naši zakoni malo blagi to je druga stvar.

Enes Malkoć, otac Edite Malkoć: “Ako ne budemo mi zadovoljni, mi ćemo se žaliti. Spremni smo da postavimo šator ovdje i da budemo tu. Prodat ćemo kuće svoje i branit ćemo svoje kćerke.”

Jedan od svjedoka danas je ispričao kako je nakon nesreće, Sefić došao u kazino u kojem radi njegov otac i odatle, vidno uzrujan telefonirao. Kaže da se u kazinu zadržao oko 25 minuta i da je nakon toga otišao taksijem. Naredno ročište zakazano je za 18. maj.

Lamija Spahić, studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu: “Ne tražimo demoniziranje Sanjina Sefića niti saučesnika. Mi želimo da se sudi pravedno i da dobije najveću moguću kaznu.”

Porodice nastradalih djevojaka kažu da znaju da moraju nastaviti živjeti. Najgore im je, tvrde, što Sefić nakon nesreće nije ostao i pomogao njihovim kćerkama.

Enes Malkoć, otac Edite Malkoć: Čovjek neku životinju da udari ponaša se normalno, mora da joj pomogne, a ne kada nekoj osobi to napraviš. Ali eto… Nismo svi isti.