Tri puta otvarana izgradnja hidroelektrane Vranduk, svaki put pred neke izbore, isto toliko puta je ostala samo na svečanom otvaranju. Nakon što bi mediji otišli, gradilište bi ostalo pusto. Tako je i danas.

Ključ je relacija između investitora, Elektroprivrede BiH, te kompanije Strabag. Iz Elektroprivrede su nam istakli da Strabag nije ispoštovao rokove za dostavu projektne dokumentacije.

“Izvođač radova je do sada dostavio dva paketa projektne dokumentacije. Dostava trećeg paketa očekuje se do kraja aprila 2017. godine. Nakon revizije dokumentacije, biće stvoreni uslovi za pokretanje postupka izdavanja dozvola za građenje“, tvrde iz EP BiH.

Očekuju u Elektroprivredi da će rokovi i druge obaveze iz ugovora biti ispoštovani.

“Vrijednost Ugovora je 57,4 miliona eura i u ovom trenutku nema promjena, odnosno probijanja vrijednosti. Stav Nadzornog odbora i Uprave Elektroprivrede BiH je da su svi elementi ugovora dostižni i da trebaju biti ispoštovani, bez promjena kada su u pitanju rokovi i vrijednost”, navode iz JP Elektroprivreda BiH.

Iako slika kaže drugačije, iz Strabaga za TV1 navode da radovi nisu stali. Sljedeće sedmice poslat će treći projekt koji očekuju u Elektroprivredi.

“Mi ne možemo početi dalje aktivnosti, radi se na pripremnim radovima, dok ne dođe građevinska dozvola. Ljudi hoće vidjeti lopatu, ali ovo je projekat gdje se prvo treba isprojektirati, dobiti građevinsku dozvolu i onda se može raditi”, navodi Slavoljub Pezerović iz Strabaga.

Poručuju da zbog velikog broja uključenih ljudi, problema uvijek ima.

“Mi očekujemo u narednom periodu, koliko može trajati ishođenje građevinske dozvole, a možda bude nešto prvo, pa možemo početi. Pravi radovi kroz tri do četiri mjeseca”, dodao je Pezerović.

Nisu sigurni u Strabagu da povećanja cijene u odnosu na dogovorenu neće biti.

“Te priče mogu se tek kada bude gotova revizija, koja kaže da nešto može biti i mora biti tako ili može biti nekako drugačije”, kaže Pezerović.

O izgradnji HE Vranduk, za TV1 je govorio i član Predsjedništva BiH.

“Izgradnja Vranduka kojeg smo ugovorili, dali avans pa stoji, sve se to moglo uraditi i postoje sredstva za to. Dakle, finansijske konstrukcije su zatvorene i bez potrebe se takve stvari zaustavljaju ili u ministarstvu ili u parlamentu ili na poziciji direktora nekih javnih preduzeća, a to je zaista zamarajuće”, istakao je Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH.

Mediji su proteklih dana izvještavali da će Strabag svakako prekoračiti troškove za oko 13 miliona maraka, te da nastoji modifikovati projektnu dokumentaciju uporedo sa gradnjom, što nadzorni organ ne dozvoljava. Dodatno su, navodno, u Elektroprivredi nezadovoljni jer Strabag još nije okončao izradu projektne dokumentacije, na koju revizori imaju niz primjedbi.