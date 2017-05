Potpuno je neizvjesno kako će se u nedelju završiti Skupština SDS, na kojoj se bira GO stranke, iz koga će se izabrati predsjedništvo. SDS ovaj put nema u planu izbor novog predsjednika. Situaciju u stranci možda najbolje opisuje odbor u Prnjavoru. Iz njega je istupio Dragan Mektić, optuživši svoje stranačke kolege za tajkunizaciju stranke.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS: Prnjavor je dao svoje delegate. To su gospodin Vasić i gospodin Stanić.

Drugog kandidata Miladina Stanića Dodik je optužio da je tražio 700 hiljada maraka za kako Dodik kaže, transfer.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD: Samo ću ga podsjetiti na sastanak u selu Kosjerovo kod njegovih prijatelja koji je on organizovao kada smo razgovarali o njegovom transferu.

Stanić je poručio da Mektić zbog njega nije istupio iz SDS.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS: Ono što sam rekao i ranije kazao i gospodinu Mektiću u gospodinu Vasiću koji je predsjednik OO u Pranjavoru jeste da računam da gospodin Mektić ima mjesto u GO i da sam raspoložen da gospodina Mektića da kooptiram u taj najveći stranački organ.

Mladen Bosić, bivši predsjednik SDS : Jasno je da u svakoj stranci postoje ljudi koji možda i ne zaslužuju da budu na funkcijama. Postoje i tajkuni.

Nakon loših izbornih rezultata, sa svih stranačkih funkcija se povukao Ognjen Tadić. On je u otvorenom pismu između ostalog kritikovao stanje u Prnjavoru.

Mladen Bosić, bivši predsjednik SDS : Ne znam šta je sa gospodinom Tadićem, pretpostavljam da imate priliku da ga pitate oko njegovih stavova i njegovog položaja.

Pitali smo Ognjena Tadića. Kratko je odgovorio – Ne učestvujem u svemu tome. Ne želim da me javnost na bilo koji način povezuje sa svim tim.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS: Ja sam gospodina Tadića pozvao da bude prisutan na Skupštini stranke u Bijeljini. Na kraju krajeva, to je do njega, da li će se on pojaviti ili ne.

U medijima se pojavila teza o tri struje unutar ove stranke. Struja Vukote Govedarice, Darka Babalja i Miće Mićića i struja Mirka Šarovića.

Mirko Šarović, član GO SDS : Predsjedništvo SDS se opredjelilo da ovaj put ne bira predsjednika SDS. To je isključivo odluka GO i Predsjedništva. Ono poslednje što imamo to je odluka Predsjedništva.

Stanje u Prnjavoru, i povlačenje ljudi poput Ognjena Tadića samo su ilustracija odnosa unutar ove stranke. Od izbora 2014. godine ova stranka preživljava turbulencije, a jedna od prvih je napuštanje tadašnjeg potpredsjednika Nenada Stevandića.