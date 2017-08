Pelješki most strateški je cilj Hrvatske, njime bi se povezala terirtoriju Dubrovnika i Pelješca sa ostatkom Hrvatske. Strateški cilj BiH je da se most ne izgradi, jer bi onemogućio izlazak BiH na otvoreno more. Pravo kaže da je BiH u pravu, no pravdu ćemo možda morati tražiti na sudu, jer je Evropska komisija već izdvojila novac za gradnju mosta.

Hrvatska nema kopnenu vezu Dubrovnika i Pelješca sa ostatkom zemlje. Presjeca je izlazak BiH na more – Neum. BiH i Hrvatska još nisu definisale morsku granicu.

„Sve dok se granice ne uspostave i ne bude poznat položaj i širina plovnog puta za potrebe BiH iz Akvatorija do iza Korčule sve u dužini 122 km. Morske vode ispod nekog indiciranog Peljeskog mosta nisu unutrašnje vode Republike Hrvatske, to su međunarodne vode u širini najmanje jedne nautičke milje do 2,5 milja, kako se vec napravi sporazum“, rekao je predsjednik Pomorskog društva BiH Ševal Kovačević za Vijesti.ba.

„Najbolje da bilateralno razgovaraju da po mogućnosti proglase zajednički dvojni suverenitet na tom priključnom koridoru ili u toj oblasti. Ako ne žele da im se strani brodovi uvaljuju u agresivnom smislu onda bolje da zajedno kontroliraju“, pojašnjava građevinski stručnjak Nešad Alikadić.

Postojalo je osam opcija za spajanje hrvatske teritorije. Jedna od njih je bio gredni ili viseći most, cestovni koridor iznad Neuma, tunel ispod Neuma, tunel ispod mora, trajektne veze, te Jadransko-Jonska autocesta. Sve je BiH dolazilo u obzir osim gradnje mosta. Njegovom gradnjom bi se prekršila konvencija o pravu mora.

„Članak 60. stavak 7. kaže da na plovidbenom putu koji je namjenjen međunarodnoj plovidbi, ne može se graditi nikakva građevina, nikakvi otočići nikakve konstrukcije, niti postrojenja“, rekao je Alikadić.

Ako bi pak dvije zemlje postigle sporazum moguće je da dođe do gradnje mosta. Ali tek nakon razgraničenja.

„Ako bi došlo do sporazuma i razgraničenja, BiH treba zahtjevati svjetske standarde mostova sa plovnim visinama i glavnim rasponom, poput mostova na, Bosforu, ne manje od 60 metara plovne visine niti ispod 500 metara glavnog raspona“, rekao je Kovačević.

Već su ove godine Hrvati izgubili sudski spor oko Piranskog zaliva sa Slovenijom pred Stalnim arabitražni sudom u Hagu. Slovenija je dobila koridor do međunarodnih voda što traži i BiH.