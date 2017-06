Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ići će na ocjenu ustavnosti. To je, kako tvrde stručnjaci, jedini način da se otklone bolesna tkiva ovog zakona, a to je da politika direktno imenuje rektore prorektore, dekane. Da bi se suprotstavilo ovom nedopustivoj politizaciji Univerziteta, potrebno je da se usaglase opozicione partije u Federaciji.

Novi Zakon o visokom obrazovanju je usvojen u ljeto prošle godine. Ovim zakonom rektora imenuje Senat. Njegovo imenovanje mora potvrditi UO, čiju većinu članova postavlja Vlada. Ukratko, rektor neće biti izabran ukoliko članovi UO ocijene da će on biti neposlušan. Na taj način SDA je Univerzitet u Tuzli stavila pod svoju kontrolu, tvrdi profesor Begić.

“Ta SDA je ustala da svima nama skine glavu, svima koji smo se suprotstavljali, takvom bahatom upadu, nismo se mi samo sad suprotstavili, mi to činimo već deset godina”, rekao je Begić.

SDP, DF, ali i SBB, rade na postizanju konsenzusa da sa najmanje 12 ruku zatraže ocjenu ustavnosti ovih zakona. SDP je već pokušao sa ocjenom ustavnosti, još u septembru 2016. godine, ali nisu uspjeli. Problem sa SDP-om, a vjerovatno i sa SBB-om je što se u apelaciji traži ocjena ustavnosti samo posljednjeg zakona, odnosno onog na kojem je smijenjen samo Samir Nurić.

“U ovom zadnjem periodu se pojavila intencija na samo posljednje izmjene. Mi se s tim ne slažemo. Naš stav je da apelaciju treba pripremiti, treba mjenjati zakon i prve i druge izmjene”, kazao je Dzevad Hdić iz SDP.

S prijedlogom Begića nije saglasan ni Damir Bećirović iz DF-a.

“Ja sam parlamentarac koji to nije potpisao niti ću potpisati. Smatram da se radi o frakcijskom obračunu unutar struja SDA, da to nema veze s onim što se predstavlja i da to nije uopšte tako kao što Begić tvrdi”, kazao je Bećirović.

“Ti koji odbijaju da potpišu taj zahtjev, pojedinci ili njihove partije na jedan direktan , nedvosmislen i jasan način rade za vladajuću struju unutar SDA. Zbog čega, zato što s njima sarađuju godinama”, smatra Begić.

Bećirović smatra da je ova inicijativa trebala biti aktuelna u junu 2016. kada je donesen neustavan zakon.

“Oni to nisu uradili jer su oni od strane SDA postavljeni tada, onda kada su izgubili podršku, kao što jesam rekao bivši rektor da ga je SDA postavila, e kada to nije uspjela onda oni hoće od ljevičara podršku”, kaže Bećirović.

“Opozicione partije sa SDA zapravo implementiraju podjelu funkcija na Univerzitetu i to je pravi razlog. Oni ne žele nezavisnu akademsku zajednicu, oni ne žele ljude koje su prvi put rekli ne politici”, odgovara Begić.

Podsjećamo, u samo proteklih godinu dana Univerzitet u Tuzli promijenio je četiri rektora, a Zakon o visokom obrazovanju mijenjan je tri puta, a sve kako bi rektori i dekani bili oni koji će biti poslušnici vlastima.