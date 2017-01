U protekla 24 sati u pojedinim dijelovima BiH napadalo je novih 15 centimetara snijega, a prognoze nisu optimistične ni za naredne dane. Očekuje se još padavina kao i ekstremno niske temperature koje će ići do 20 stepeni celzija ispod nule.

Snijeg je ponovo prekrio Sarajevo, a sa snijegom su došli i problemi. Najteže je Sarajlijama koji žive u padinskim dijelovima. Ugostitelj Amer na posao je jutros stigao kasnije nego obično. Kaže automobilom sa Sedrenika nije mogao, kao ni gradskim prevozom.

“Ne čiste nikako skoro. Slabo skroz. Jutros sam pješke na posao došao. To je najbolje rečeno. Nisam mogao. Stari mi dovukao tek sad auto, evo koliko je sati, 13 već. Sad se evo malo otopilo radi vremena, a oni slabo čiste skroz” – rekao je za TV1 Amer iz Sarajeva.

Mnoge Sarajlije jutros su imali iste probleme. Saobraćaj je otežan zbog činjenice da sporedne ulice nisu očišćene. Iz preduzeća “Rad” tvrde da zimska služba od sinoć neprestalno radi kako bi olakšala građanima.

“U jutarnjim satima bilo je 49 vozila na terenu i 50 radnika na ručnom čišćenju pješačkih zona. Intezitet padavina je bio takav da je 40 vozila bilo operativno. Čistili su ulice prvog i drugog prioriteta, a oko 5 ujutru prošli smo i ulice trećeg prioriteta” – istakao je Mirza Ramić, glasnogovornik KJKP Rad.

Teško je i pješacima. Trotori nisu očišćeni već nekoliko dana pa je kretanje dosta otežano. Mnogi čiste snijeg ispred svojih domova, te sa automobila. Ipak kažu, sretni su što je snijeg rastjerao smog. Snijeg će padati i narednih dana. Zbog jako niskih temperatura koje se očekuju već od sutra, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteoalarm.

“Očekivane temperature zraka uglavnom idu od -19 do -11. Planine i visoravni od -25 do -20. Što se tiče Hercegovine, od -7 do -1, dnevne u Bosni od -13 do – 6, a u Hrcegovini -3 do 3 stepena ” – pojasnio je Ibrahim Hadžismailović, dežurni meteorolog Federalnog Hidrometeorološkog zavoda.

Iz Hitne pomoći Sarajevo apeliraju na građane da što manje borave na otvorenom, a i da se što manje kreću po zaleđenim cestama. Od prvog januara pa do danas ljekarsku pomoć u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć zatražilo je skoro 3.000 pacijenata.