Indirektan izbor članova Predsjedništva BiH rješenje je za problem promjene Izbornog zakona, poručio je za TV1 dopredsjedavajući državnog Doma naroda Safet Softić iz SDA. Komentar je to na jučerašnji sastanak predsjedavajućih državnih domova Parlamenta Borjane Krišto i Bariše Čolaka sa diplomatama iz SAD i EU, a na kome je izmjena Izbornog zakona bila ključna tema.

Rješenje po kojem bi se članovi Predsjedništva BiH birali iz državnog Parlamenta bez sumnje bi donijelo potpunu relaksaciju odnosa u državi, a posebno u Federaciji. Zaustavilo bi politički bošnjačko-hrvatski obračun. Upravo ovo je TV1 u redakcijskom osvrtu prije nekoliko dana ponudila kao moguće rješenje. Za HDZ ovaj prijedlog je prihvatljiv.

Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda PS BiH (HDZ BiH): Mi smo prvi izišli s prijedlogom da idemo na neizravan izbor kroz Parlamentarnu skupštinu, naravno taj izabrani član bi imao legitimitet jer bi bio izabran u Zastupnički dom pa onda kroz dva doma gdje bi naravno Dom naroda imao jako veliku ulogu prilikom izbora Predsjedništva.

Indirektan izbor prihvatljiv je i za SDA. Do sada su ga uslovljavali potrebnom simetrijom, odnosno biranjem na isti način i člana iz RS i članova iz Federacije. No, danas komentar bez dosadašnjeg uslovljavanja.

Safet Softić, dopredsjedavajući Doma naroda PS BiH: Rješenja postoje. Naravno, rješenja nisu prihvatljiva svim akterima političkog života, ali uz razgovore i kompromis, moglo bi se doći do kvalitetnih rješenja, kao što je na primjer i ovaj indirektan izbor članova Predsjedništva u PS BiH. Ukoliko se želi, može se doći do dogovora, do kompromisa i nadam se da će tako i biti.

Na sastanku s diplomatama iz SAD i EU Krišto i Čolak su naglasili da

Ako ne dođe do izmjena Izbornog zakona BiH, izbori će se moći raspisati i održati, ali se izborni rezultati neće moći provesti. SDA je jasna – izbori naredne godine se moraju održati, a svjesni su i potrebe mijenjanja zakonskog okvira.

Safet Softić, dopredsjedavajući Doma naroda PS BiH (SDA): Promjena iIzbornog zakona je top političko pitanje u BiH, ne samo zbog izjave Borjane Krišto već i zbog potrebe da se u izborno zakonodavstvo implementiraju presude Evropskog suda za ljudska prava, te Ustavnog suda BiH koji je stavio van snage određene članove Zakona koji se tiču popune Doma naroda FBiH.

Izrazito važna je i pomoć međunarodne zajednice, jer su i do sada imali značajano uticali na izborno zakoinodavstvo, zaključio je Softić. A s Krištom i Čolakom upravo su razgovarali šef Političkog odjela ambasdade SAD-a u BiH Craig Conway, te šef Političkog odjela Delegacije EU Mattew Field. Zajednički stav je – rješenje izmjena Izbornog zakona je nužno. Nerješavanje bi poslalo lošu poruku po pitanju euroatlanskog puta Bosne i Hercegovine.