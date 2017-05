Pokušaj deložacije ratnog vojnog invalida jutros u Zenici. Neždad Muharemović je u ratu ostao bez noge, a sada bi mogao i bez stana. Godinama vodi pravnu bitku za stan kojeg je uredno platio i uknjižio na sebe 2002. godine. Deložacija zakazana za danas je odložena, ali tu nije kraj njegovoj agoniji.

80 postotni ratni vojni invalid stan je kupio 2002. od vlasnika s urednim vlasničkim papirima. Međutim, u nejasnim okolnostima stan je presudom suda vraćen korisniku iz 1997. godine. Od tada traje pravosudna trakavica.

Nedžad Muharemović, vlasnik stana: Ja sam molio gradonačelnika da ovo ostane dok ne dođe sa Vrhovnog suda presuda pošto predmet se vodi na Vrhovnom sudu, na kraju krajeva ja imam vlasništvo nad ovim stanom, a ako su kadar neka prvo riješe i razvlaste mene i mog prednika od koga sam ja kupio stan, pa tek onda nek zakazuju deložaciju. To će biti stav i moj i ovih ljudi koji su došli meni dati podršku.

Azemina Muharemović, supruga: Mi nismo to dobili, da smo htjeli dobiti mi bismo to tražili od države, mi smo to odvojili od svog džepa. Naša su djeca trpila sve, sad trenutno imamo studente, šta će to biti sve mi stvarno ne znamo.

Deložacija je od tada više puta odgađana, kao i danas. Podršku saborcu i armijskom oficiru svojim dolaskom dale su i boračke organizacije, te brojni građani.

Alija Redžić, predstavnik boračkih organizacija: Ovo će biti kompletna poruka lokalnoj, kantonalnoj, federalnoj, državnoj vlasti da nikada više nijedna deložacija neće biti sprovedena dok se ne riješi status.

Nataša Gigović, grupa Mame grada Zenice: Užasan, ni manje ni više nego užasan. Strašno je da neko ko zna da je nešto njegovo na kraju mora da izađe. Ovo je samo odraz našeg društva i naše politike koja je katastrofa.

Tražilac povrata koji je ‘97 iz ovog preselio u novi stan, a par godina kasnije tražio povrat, nije se pojavio na deložaciji. Muharemovići ne odustaju.

Nedžad Muharemović, vlasnik stana: Borit ćemo se pravnim putem da svoje vlasništvo odbranimo, a ja sam dovoljno ponosan da…

Ishod pravosudne trakavice još se ne nazire. Iz gradske uprave poručuju kako se sudske presude moraju ispoštovati, no rješenje i obeštećenje za supružnike Muharemović i njihova dva sina, studenta medicine, niko ne nudi.