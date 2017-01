Molbu člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da razmisli o svojoj posjeti 9. januara Banjoj Luci, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pokušao je predstaviti kao ucjenu. Uprkos tome što je Izetbegović jasno poručio da je Nikolić dobrodošao kako god da odluči.

S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić neće biti u Banjoj Luci 9. januara, budući da je za tada planirao posjetu Indiji. Svjestan je, kaže Vučič, da se ovaj njegov potez, pogotovo jednom dijelu Srba neće svidjeti.

Na pitanje da li bi preporučio Tomislavu Nikoliću da ide ili odustane od odlaska u Banju Luku, Aleksandar Vučić je odgovorio da on nema šta da mu preporučuje. Ministrima u Vladi nije obavezan nikakvom odlukom, već im je odluku prepustio na volju.

“Rekao sam već na sjednici Vlade da oni koji žele da idu, oni koji ne žele da idu ne moraju da idu, da je to slobodan izbor članova Vlade Srbije”, naglasio je Vučić.

Dodao je i to da on neće biti prisutan.

“Srbija mora da čuva integritet BiH, jednako koliko mora da čuva i integritet RS. Ja znam da se ova poruka, posebno jednom dijelu Srba ne dopada”, kaže Vučić.

Predsjednik Srbije dobrodošao je kako god odluči, poručio je to Bakir Izetbegović, ali je Nikolića jednostavno zamolio da razmisli još jednom o posjeti 9. januara.

“Vrijeme je da gospodin Nikolić dođe u BiH i dobro je došao u februaru, naravno i u januaru, njegova stvar, njegov izbor, ali bih ga evo javno zamolio da ipak razmisli prije nego što se 9. januara pojavi u Banjoj Luci”, naglasio je Izetbegović.

Na ovu izjavu reagovao je Nikolić, tvrdeći da ga Izetbegović ucjenjuje, iako Izetbegović nijednom riječju nije uslovio posjetu. To očito nije spriječilo Nikolića da nastavi sa bezobraznom i licemjernom politikom koju je bh. javnost već dobro prepoznala.

“Šta god uradite strani koja hoće da razbije ‘čašu’ isto je. Ako joj to dozvolite ona će da razbije, ako ne onda će razbiti zato što to zabranjujete”, smatra profesor Esad Bajtal.

“Imamo na djelu jednu vrstu licemjerja. Dok govore kako podržavaju integritet BiH, Nikolić za 9. januar najavljuje posjetu RS, što je diplomatski gaf”, stava je akademik Esad Duraković.

“Dodik i RS žele da, prije svega, budu nešto zasebno od BiH, da se izdvoje od BiH i da oni imaju pravo prvenstva”, kaže akademik Muhamed Filipović.

“Ne može Beograd istovremeno podržavati Dodika i njegovu secesionističku politiku i ekonomski kolonizirati BiH. Sarajevo mora postaviti odnos reciprociteta u ekonomskom pogledu, a u političkom smislu Sarajevo mora postaviti pred Srbiju kao potpisnicu Dejtonskog sporazuma, međunarodnu odgovornost za njenu dvostruku politiku”, istakao je analitičar Enver Kazaz.

Naravno da ću otići da to obilježimo i proslavimo, Srbija i RS imaju specijalne veze, odlučan je Nikolić. Dakle, Srbija licemjerno podržava Karadžićevo naslijeđe i traži dobre odnose sa Sarajevom, zbog čega Sarajevo više ne može sarađivati sa Beogradom na način na koji je to do sada činjeno, zaključio je Kazaz.