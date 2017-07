Svaka srebrenička priča je teška, najteža. 11. jula među identificiranim žrtvama koje će biti ukopane je i 15ogodišnji Damir, Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva. Bit će ukopan pored oca, djeda, amidže…

Od veselog dječaka, koji se prije polaska na put bez povratka, ošišao i pozdravio s uplakanom majkom, ostala je samo lobanja. Majka Hanija će u zemlju spustiti samo jedan mali dio njega. Kompletno tijelo nije pronđeno. Majka živi od sjećanja na dječaka koji je 1995. odlučio s ocem, Kemalom, krenuti preko šuma. Ocu je rekao da ga ne ostavlja, jer ne smije u ruke svojih ubica.

„Otišao je s ocem i to je bilo to. Kad smo se kretali u autobusima zaustavili su se u Kravici. Tu smo svašta gledali. Moja zaova je zaplakala i rekla da je vidjela Damira i Kemala. I ja sam vidjela kako prolaze. Ruke su im bile iza glave. To je bilo u Sandićima. Sada ne mogu da gledam to mjesto kada prolazim tuda“, priča Hanija Suljić.

Od Damira je pronađena lobanja i jedna kost.

„Pronađena je samo glava. Govorila sam sinu da ukopamo, ali on je govorio da čekamo još. Zaovi su, nakon nekog vremena, javili da su pronašli još jednu kost. Tada sam se još više razboljela. Rekla sam da ću ukopat, jer više nema čekanja. Prošlo je šest godina i da je bilo još nečeg da se nađe, pronašlo bi se“, kaže Suljić

Prethodnih godina su imali reekshumacije kada su u pitanju drugi članovi njihove porodice. Gledajući to, shvatili su da ne žele prolaziti kroz tu bol i s Damirom. Ipak, morali su pristati na ukop, jer godine prolaze, a Hanija nije dobrog zdravlja.

„Rekla sam da želim da ga ukopam, da znam gdje je. Njegovo mjesto stoji prazno. Svi su ondje, i otac mu, djed, amidža… Neka barem ima svoj nišan“, dodala je Suljić.

Hurija će u utorak ukopati muža Hasana i sina Hazima koji je imao 22 godine. Kaže, nadal se da se pojave mrtvi ili živi.

„U Srebrenici je bila benzinska. Tu smo se rastali. Oni su rekli da moraju ići šumom, a da mi idemo sa ostalim ženama. Otišli su zajedno, a ja sa dvije kćerke prema Potočarima. Mislim da je bio 10. juli kada sam ih posljednji put vidjela. Neki su govorili da su ih vidjeli, neki nisu. Od muža tečići, koji su došli nakon tri mjeseca, rekli su da su ih vidjeli nakon Kamenice, tamo gdje su ljudi izginuli i to je to. Sin Hazim je pronađen u Zelenom Jadru, ali navodno je ubijen u Kravici, posmrtni ostaci su preneseni u Glogovu, a nakon toga u Zeleni Jadar“, kaže Hurija Mehmedović.

Prisjetila se i 1996. godine kada je, kaže, na televiziji gledala ekshumaciju prve masovne grobnice i vidjela patiku i sportsku čarapu koja je bila njenog sina. Do konačne informacije dolazi 2007. godine kada su joj javili da su identifikovani posmrtni ostaci muža i sina. Do ove godine čekala je, jer su tijela nekompletna.

„Od muža su samo dvije kosti, od koljena do kuka. Samo su to pronašli. Od sina je čitava lijeva strana, jedna kost od ruke i dio karlice, priča Mehmedović.

Među 71 žrtavu koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva je 15-godišnji Damir Suljić, a najstarija Alija Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.