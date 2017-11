Sutra je Dan državnosti BiH. Tim povodom, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca organizovalo je panel. Osvrnuli su se na period od nastanka države, do nekih činjenica koje sada guše državu, te poslali poruke budućim naraštajima.

25. novembar smatra se najvažnijim datumom za Bosnu i Hercegovinu. Jako je važno da se taj datum ne zaboravi, jer smo tada dobili temelje državnosti i državu koju sada imamo. Iako neki u ovoj zemlji pokušavaju da promijene i obrišu historiju koja se stoljećima krojila, građani Bosne i Hercegovine bore se da sačuvaju njenu državnost. Iako je riječ o antifašističkom prazniku u RS se ovaj praznik ne obilježava.

„Republika Srpska igra svoju igru. Prvo kako je nastala, nastala je na geno

cidu, prema tome sve joj i poslije toga što radi, još uvijek tamo traje genocid, nažalost. Kakva prava tamo imaju Bošnjaci i Hrvati, nikakva. Nemaju pravo ni oni protjerani da se vrate na svoja ognjišta, prema tome dovoljno je to, to je jedna vrsta genodica. Pa sada ni deseti dio Hrvata i Bošnjaka nije ostao u RS, međutim niti predstavnici hrvatski, a ni bošnjački baš ne rade dovoljno na tome da tim ljudima pomognu. Šta se može očekivati od RS, na genocidu su pola države dobili“, pojasnio je Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u BiH.

Na prostorima Bosne i Hercegovine nekada su živjeli ljudi koji su htjeli graditi zajedničku domovinu, koja je i srpska i hrvatska i muslimanska. Sada žive oni koji je smatraju privatnom imovinom i oni koji smatraju da je to sada nije moguće.

„Ovu državu nisu donijeli ovi sadašnji ljudi, oni bi je najradije raskomadali, ali to ne može da se desi jer je to prirodno stanje“, kazao je Hasan Balić, univerzitetski profesor.

Čuvajući prošlost možemo u bolju budućnost.

„Te tekovine iz Narodnooslobodilačkog rata, zbratimljenih naroda kojima je BiH zajednička domovina, nedjeljiva domovina. Domovina koja ima budućnost u EU i NATO paktu jer je kao članica UN-a 1992. godine primljena kao cjelovita demokratska međunarodno priznata zemlja u ovim granicama u kojima je i na kraju Dejtonski sporazum priznao Bosnu i Hercegovinu“, istakao je Rizvan Halilović, univerzitetski profesor.

1943. godine na sjednici ZAVNOBiH-a uzvojena je rezolucija u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, ali 70 godina nakon toga pola države ne priznaje ovaj praznik. Dan državnosti nije jedini datum sporenja u Bosni i Hercegovini. Ova država nema zakon o državnim praznicima. Jedini praznici koji se slave u cijeloj BiH su Nova godina i Prvi maj.