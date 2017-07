A sutra će u Sarajevu biti održana zajednička sjednica vlada BiH i Hrvatske. Pred delegacijama mnoštvo neriješenih pitanja. Pitanje granice, Pelješki most, rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, planovi za gradnju odlagališta nuklearnog otpada, sve će to biti teme sjednice.

Dvije vlade imaće pune ruke posla. Pomjeriti s mrtve tačke mnoga neriješena pitanja dvije zemlje.

– Oni su podijeljeni u tri skupine, ona pitanja koja možemo riješiti praktično, brzo, konkretno koja znači veliku pomoć građanima i privrednim subjektima, poseban set za evropske integracije BiH za podršku koju uživamo od prijateljske, susjedne Hrvatske i čitav set pitanja koja opterećuju odnose, poručio je predsjedavajući Vijeća ministara.

Plenković je naveo da od svojih ministara očekuje nove ugovore o saradnji u različitim oblastima s ministrima BiH.

– Važna je i politička poruka ove dvije zemlje. Mislim da ćete u svim resorima raditi na unapređenju saradnje, mislim da je to jedna jako dobra poruka.

Pitanje svih pitanja je pitanje granice. BiH i Hrvatska dijele više od 1.000 km granice. Dvadeset i jednu godinu nakon potpisivanja Ugovor o državnoj granici, nije ratifikovan.

Neriješeno pitanje granice je nešto što većina država u bivšoj Jugoslaviji nije riješila. Takav odnos mi imamo riješen samo sa Crnom Gorom, ali to se nažalost na ovim skupovima ne rješava.

Pelješki most bi mogao postati kamen spoticanja. Sve što je do sad urađeno moglo bi pasti u vodu. Zastupnici Predstavničkog doma traže od Vijeća ministara da obustavi sve radnje oko Pelješkog mosta na način na koji su do sada vođene. Traže uvid u svu dokumentaciju i uključivanje u cjelokupni projekat. Smatraju da bi na ovaj način kako je do sada rađeno bila ugrožena bh. strana kada je u pitanju dolazak brodova u Neumsku luku. S druge strane Hrvatska na jesen počinje s radovima, rok za izgradnju je 3,5 godina, a u cjelokupni projekat finansiranja uključena je i EU.

Ipak, analitičari upozoravaju da se najvažnija pitanja rješavaju najduže.

Teško da će doći do razrješenja ovih pitanja. Ono o čemu bi trebalo razmisliti je da se na funkcionalnom nivou održavaju sastanci koji su i češći i koji bi upravo ova pitanja rješavali.

Trenutni raskol postoji i u političkim previranjima i neslaganjima. Prije svega miješanje Hrvatske u odnose unutar BiH. Prema mišljenju Huskića, u tom dijelu Hrvatska je išla i kontra EU.

– U smislu djelovanja eksplicitne podrške jednoj političkoj opciji unutar hrvatskog korpusa, davanje podrške Čoviću i HDZ kroz Evropski parlament, kaže Huskić.

Biće ovo druga zajednička sjednica Vlade Hrvatske i Vijeća ministara, a prva u zadnjih sedam godina.