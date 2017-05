Državno tužilaštvo preuzelo je istragu u slučaju avionske nesreće u Mostaru, u kojoj je poginulo pet osoba. Istraga će, kažu, biti otežana, jer avion nije imao crnu kutiju. Tijela poginulih prebačena su u bolnicu, gdje se vrši obdukcija, a avion će biti prebačen u vojni hangar.

Uviđaj je jutros nastavljen. Istražitelji skupljaju dijelove aviona. Avion će potpuno biti uklonjen, prebačen i zaključan u jedan vojni hangar. Tijela pet osoba stradalih u avionskoj nesreći prevezena su u mostarsku bolnicu.

„ Danas se nastavlja dalje, danas će biti izvršena obdukcija poginulih lica. Eksperti su danas tu i rade, koji će utvrditi tehničku ispravnost i karakteristike letjelice,“ kazala je Gordana Tadić, v.d. glavne tužitelljice Tužilaštva BiH, nakon obilaska mjesta nesreće.

Kako saznajemo, istraga će biti teška, jer avion nema crnu kutiju, zbog čega će za ovu istragu biti važne izjave svjedoka. Mještanin Jasenica, Miro Filipović kaže da je čuo veliku buku, ali sam pad nije vidio.

„ Čula se jedna kao detonacija, ali nisam mogao sa tim to povezati da je to to. Možda 15 do 4 koliko je bilo, ne mogu se sjetiti više kuće mi prođe krug i ode gore. Ja sam mislio da će se spuštati. Kako je to dole daleko u naselju ne vidite direktno šta se dešava,“priča Miro.

Tužiteljica je naglasila kako će svi koji su nešto vidjeti biti saslušani, kao i da će istraga biti opsežna.

„ O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je jedna od radnji koja se provodi u okviru istražnih radnji i koja treba da se utvrdi u toku postupka,“ naglasila je Tadićeva.

Formiran je i istražni tim Ministarstva komunikacija BiH koji će raditi na ovom slučaju.

„ Gospodin Salko Begić je na čelu ovog tima, čovjek koji već ima višegodišnje iskustvo u ovim poslovima. Velika, velika tragedija, došlo je do pada aviona,ali kad imate činjenicu da su unutra bila djeca, to ovu tragediju čini još većom,“ poručio je ministar Ismir Jusko.

U avionskoj nesreći je poginuo Ivan Karačić, pilot, za kojeg kolege kažu da je dugogodišnji i iskusan pilot, zatim mladić Harun Sipović, brat i sestra od sedam i deset godina iz porodice Lovrić, te osmogodišnji dječak iz porodice Hadžiomerović. Dvoje poginule djece su djeca uposlenika Aerodroma Mostar, a jedno je dijete uposlenika agencije BHANSA.

„ Jedna ogromna tragedija za Mostar i za cijelu državu. Pet života izgubljeno, sućut obiteljima. Istraga će se provesti i pokazati šta je bio uzrok nesreće,“ poručio je ministar unustrašnjih poslova HNK, Slađan Bevanda.

Panoramski let od 20 minuta, organizovan je u okviru manifestacije „Dani otvorenih vrata“ pod nazivom „Let iznad Mostara“. Bilo je planirano da avion leti u subotu i nedjelju od 2 do 7 sati poslijepodne. Brojna su pitanja i nepoznanice. A hoće li cijela priča rezultirati još jednom aferom u zraku, nadležni će uskoro morati odgovoriti.