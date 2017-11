Dvanaest godina provela je Zilha Mastalić na istraživanju ratnih zločina na području BiH. Posljednjih nekoliko godina predmet njenog zanimanju su politička i vojna historija na području hrvstake zajednice Herceg Bosne, posebno dešavanja u gradu Mostaru. Trenutno radi doktrat na na temi: „Politička i vojna događanja u Mostaru 92-95.

Zilha Mastalić, Institut za istraživanje ratnih zločina: „ Na području Mostara izvršeni su teški i različiti oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.Najmanje knjiga je napisano o hrvatskoj zajednici Herceg Bosna, tek jedan, eventualno dva logorašđa napisala su neka svoja svjedočenja, ljudi se boje i dan danas se ljudi boje.“

HVO je bio produžena ruka hrvatske vojske, dodaje Mastalić. Brojni su primjeri upletenosti hrvatskog državnog vrha. Postoje dokazi da je na području tzv. Herceg Bosne korišteno zabranjeno oružje, napalm bombe i hemijsko naoružanje, koje je lično odobravao Franjo Tuđman. A ovo su bile neke od komandi.

Zilha Mastalić, Institut za istraživanje ratnih zločina: „Upotrijebi sve što je moguće, jedino nećeš bojne otrove!“, misleći na osvajanje Gornjeg Vakufa i Bugojna.

Slična situacija događa se i kada su 10.novembra 1993., dan nakon rušenja Starog mosta, u predsjedničkim dvorima Tuđmanu podneseni izvještaji.

Zilha Mastalić, Institut za istraživanje ratnih zločina: „ Gdje Mate Boban kaže, ma bile su jake kiše, pa su kiše uzrokovale da se most sruši. A onda Tuđman na to pita, a kome vojnički više odgovara rušenje mosta, gdje Mate Boban kaže, pa nama. Tuđman pristaje na to i kaže uredu“

Ove transkripte razgovora iz Tuđmanovog ureda u Bosnu i Hercegovinu donio je Emir Suljagić, tada novinar Magazina Dani. Bila je to prava novinarska bomba.

Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu: „ Šokiran sam ovom besramnom, podlom i niskom kampanjom koju Republika Hrvatska vodi u cilju da relativizira zločine za koje je odgovorna u BiH, da diskredituje Tribunal i da se na bilo koji drugi način ogradi od Tuđmanovih zlodjela u BiH.“

Zbog sličnih situacija Hrvatska je bila predmet brojnih nota Vijeća sigurnosti UN-a. Međunarodni oružani sukob, osim u prvostepenoj presudi potvrđen je i u ranijim presudama, podsjeća Suljagić.

Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu: „ Međunarodni karakter rata u BiH, odnosno rata između Hrvatske i BiH je utvrđen u cijelom nizu drugih presuda. U presudi Kordiću i Blaškiću, utvrđen je u presudi Naletiliću i Martinoviću.“

Jadranko Prlić će u slučaju da osuđujuća presuda bude potvrđena, postati najviši hrvatski političar osuđen pred Haškim tribunalom. Suđenje šestorici lidera Herceg-Bosne najopsežniji je predmet na Haškom sudu, koji će ga simbolički i zatvoriti.