U svojstvenom američkom kantri stilu, obilježen je 4. juli Dan nezavisnosti SAD u Američkoj ambasadi u Sarajevu. Tema događaja bila je seoski vašar. Neki su odgovorili zadatku, a neki su se ipak držali klasike.

Ambasada SAD ličila je na pravi seoski vašar. To je i bio cilj organizatora. Da se prilagode nekadašnjem vremenu u kantri stilu.

“Tako smo ove godine, uz puno napora i svjesni da je još puno toga pred nama, odlučili da organizujemo zabavu u duhu dobrih starih vremena. Zato smo priredili vašar u američkom, kantri stilu, sa svim onim što je potrebno za sticanje izvornog američkog iskustva”, poručila je ambasadorica SAD u BiH Morin Kormak.

Ove godine obilježava se 241.godišnjica deklaracije o nezavisnosti SAD-a. Kako je rekla Kormakova, vašar je magično mjesto gdje se okupljaju ljudi iz svih sfera. U Americi ove godine organizovano je 313 ovakvih događaja koji su okupili više od 50 miliona ljudi.

– Od hrabrih mladih ljudi do penzionera, od lidera u vlasti do opozicije, od preduzetnika do akademika, od novinara do muzičara. Svi vi koji ste ovdje večeras imate nešto zajedničko – budućnost BiH, poručila je Kormakova.

Gosti su mogli pogledati izložbu oldtajmera, slikati se u “porodičnoj galeriji portreta” ili oprobati se u frizbiju, američkom fudbalu i nekim drugim zabavnim igrama. Ambasadorica Kormak kao prava domaćica prva je sjela u auto, na izložbi oldtajmera i pozvala ostale da joj se pridruže. Prijemu su i ove godine prisustvovale brojne ličnosti iz kulturnog, političkog i javnog života Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici diplomatskog kora.