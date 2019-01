U BiH narednih dana oblačno s kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini sutra će jutro uglavnom biti pretežno sunčano, po kotlinama centralne i istočne Bosne s maglom i niskom naoblakom.

U ostatku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima ponegdje u Hercegovini padat će slaba kiša, a na jugozapadu Bosne slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. U večernjim satima jaki udari juga bit će u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 3 do 10, na jugu do 12 stepeni.

U centralnim i istočnim područjima Bosne u ponedjeljak, 28. januara bit će umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku BiH pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje kiša. Prijepodne u Krajini bit će s kišom, a u zapadnim područjima Bosne s kišom i susnježicom. U ostatku dana i u većem dijelu Bosne padat će kiša i susnježica, koja će postepeno preći u snijeg. Obilnije padavine se očekuju u zapadnim područjima Bosne, na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 3 do 10, a dnevne od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U BiH će u utorak, 29. januara biti će pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini povremeno i ponegdje sa slabom kišom. U Krajini, centralnim i zapadnim područjima Bosne padat će slab snijeg ili susnježica. Jutarnje temperature od -4 do 1, na jugu od 2 do 8, a dnevne od -1 do 3, na jugu od 7 do 11 stepeni.

U BiH će u srijedu, 30. januara biti uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje i povremeno u Hercegovini padat će slaba kiša. U Krajini i zapadnim područjima Bosne povremno sa slabom susnježicom ili kišom. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 0 do 4, na jugu od 5 do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.