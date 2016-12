Ukinut je princip vožnje par nepar tablica u KS, saopćeno je iz Vlade KS, odnosno prekinuta je epizoda Uzbune. Osim toga, škola u Sarajevu će, do kraja sedmice biti skraćena. Iz Vlade KS kažu- sve su radili u cilju očuvanja zdravlja građana.

Pravilo vožnje po sistemu par-nepar tablica, ali i druge dvije mjere Vlade KS dale su rezultate, tvrde iz Vlade, zbog čega su i prekinute.

“Da donesemo odluku kojom smo prekinuli epizodu Uzbune , a proglasili ponovo epizodu Upozorenja kako je to bilo i prethodnih dana, s tim da, naravno, mjere koje su i ranije definisane kroz epizode pripravnosti i upozorenja ostaju na snazi“, kaže ministar Čedomir Lukić.

“Samu efikasnost tih mjera mi ne možemo procijeniti u tako kratkom vremenskom periodu, međutim mjerene vrijednosti su na svim stanicama zabilježile značajan pad“, rekla je Sanela Salihagić iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

Donijeli su i novu mjeru, prema kojoj je skraćena nastava u Sarajevu. Nastava bi trebala da se završi do 17 sati, jer je upravo u večernjim satima zagađenje najveće, a tako će ostati do kraja sedmice. Premijer KS, kaže, svjesni su da ovo nije mjera koja trajno rješava problem zagađenja zraka.

“Informacije su izgledale ovako, ukoliko se sa ovim brojevima, koji su zaista bili jako loši u zadnjih nekoliko dana, ne donesu neke radikalne mjere ugroženo je zdravlje naših najmlađih, naših trudnica i najosjetljivijih kategorija. Ne vjerujem da iko normalan u tom trenutku bi zanemario takav stav struke“, navodi premijer Elmedin Konaković.

Ističe kako je Vlada i ranije radila na rješavanju ovog problema, pa je podsjetio na smanjenje cijene plina, zbog čega se oko 2000 građana vratilo na korištenje plina. Naglasio je i kako su izvršili inspekciju svih prodavača uglja, ali građani nastavljaju nabavljati jeftiniji ugalj na crnom tržištu. Vlada je svjesna da su subvencije za korištenje plina dobro rješenje.

“Naravno da ćemo učiniti sve da se dio budžeta, to je jedna od sugestija, da se ev entualno subvencijama za ove vrste grijanja ugrožene kategorije, koje vjerovatno prouzrokuju ovo stanje pomognu, takvu smo poziciju na budžetu imali, možda nije bila dovoljno iskomunicirana, to je jedan od dobrih savjeta koje smo čuli“, kaže Konaković.

Pohvalio je i građane koji su većinom pridržavali mjera koje su bile na snazi. Vlada je predložila i privremeno obustavljanje vannastavnih aktivnosti, kao i da učenici pauze u toku nastave provode unutar škola. Očekuju i da se poboljšaju vremenski uslovi.

“Počevši od sutra poslijepodne umjeren do pojačan vjetar, on se nastavlja u srijedu tokom cijelog dana, tako da kada govorimo o padavinama i o vjetru to su naravno faktori koji dosta doprinose poboljšanju kvalitete zraka“, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH.

Osim toga, za sutra su najavljene i padavine, što bi svakako trebalo doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka. Konaković kaže da nije isključeno ponovno stupanje na snagu ovih mjera, ako se situacija sa zagađenjem zraka pogorša.