Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine otvorio je u Mostaru prvi laboratorij za referentno ispitivanje motornih karakteristika tekućih goriva u našoj zemlji. Laboratorij je opremljen uz potporu Vlade Republike Slovenije.

Prvi je to laboratorij u BiH koji pokriva sve parametre za dizel i benzinska goriva u skladu sa evropskim normama. Institut za mjeriteljstvo stavio je tačku na još jedno važno pitanje za građane BiH, jer će se pouzdano moći utvrditi da li je gorivo ispravno.

“Proizvođača ove opreme u svijetu ima samo jedan, to je američki proizvođač iz Teksasa i to su motori koji direktno jedan mjeri oktanski broj kod benzina a drugi mjeri direktno cetanski broj kod dizela. Vrlo kompleksne i zahtjevne sprave i naravno znanje ljudi koji će raditi u ovoj laboratoriji, to će biti najmanje tri nova radna mjesta”, kaže direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić.

U BiH trenutno radi šest akreditiranih laboratorija koje primjenjuju indirektne metode za ispitivanje goriva, ali nijedan ne raspolaže kapacitetima za provođenje tzv. direktnih primarnih metoda. Laboratorij će u saradnji s inspekcijskim organima biti korišten za potrebe inspekcijskog nadzora, kao i u svrhe vještačenja u sudskim sporovima. Osim toga, jedini proizvođač goriva u BiH, Rafinerija nafte Brod, moći će da uporedi testove iz vlastite s rezultatima nove referentne laboratorije.

“To je naravno posljedično njoj otežavalo sam rad zato što nije bila sigurna ni ona u svoje rezultate. Od danas će biti u stanju da poredeći se rezultatima naše laboratorije praktično bude sigurna i u kvalitet svojih proizvoda”, ističe Džemić.

Vrijednost investicije je milion eura, od čega je 900 donirala Vlada Republike Slovenije, a ostatak mostarska firma Herkon.

“Mislim da je važno to da ne radi se samo o finansijskom smislu nego se radi i o prenosu znanja, iskustva i naravno da je ovo prvi dio neke dobre saradnje između poduzeća iz Slovenije, kao i institucija, fakulteta i instituta u BiH”, naglašava Eva Štravs Podlogar, državna tajnica Republike Slovenije.

“Institut za mjeriteljstvo je posrednik samo, oni se pojavljuju kao vlasnici, oni su nama ovu opremu iznajmili na deset godina da mi koristimo, s tim da i oni mogu koristiti za naučno-istraživački rad”, dodaje direktor kompanije Herkon Bernard Jovanović.

“To je već treći laboratorij, počeli smo sa sa električnim veličinama, sa pritiskom, sad završavamo sa naftnim derivatima, a imamo već projekte za narednu godinu gdje ćemo po planovima opremiti laboratorij za ispitivanje led svjetla”, ističe Gašper Jež, direktor Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije.

Otvaranje laboratorija predstavlja značajan iskorak ka uvođenju reda na tržištu nafte i naftnih derivata, ali i iskorak ka zaštiti okoliša i smanjenju zagađenja zraka.

“Najviše će ići u prilog krajnjim potrošačima, dakle svim praktično građanima BiH, jer će nakon ovoga biti sigurni da lijevaju kvalitetno gorivo”, kaže Mato Franjičević, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Prema podacima Instituta za mjeriteljstvo, potrošnja tekućih energenata u BiH, primarno benzina i dizela, iznosi oko milijardu i 700 miliona litara godišnje. Osnovni faktor kod formiranja cijene je svakako kvaliteta goriva, koja će se sada moći i direktno mjeriti.