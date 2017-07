U augustu će biti spreman nacrt novog zakona o PDV-u u BiH. Biće usklađen sa evropskim normama, a domaćim privrednicima neće olakšati poslovanje. Naime, zakonom se neće regulisati naplata PDV-a po naplaćenom računu, a ne, kao što je slučaj sada, po izdavanju fakture. Zakonom se vjerovano neće promijeriti ni rok naplate poreza. Zakon o PDV-u koji je u Bosni i Hercegovini na snazi već 11 godina zastario je i mora se promijeniti. Najbolje to znaju domaći privrednici koji, zbog mnogih njegovih odredbi, teško posluju. Najteže je, kažu, platiti PDV državi prije nego naplate robu ili uslugu za koju su izdali fakturu. Naročito jer se mora platiti do 10. u mjesecu.

“Plaćanje do 10. sigurno se može pomjeriti na plaćanje do 20. ili do kraja mjeseca, što može privrednicima da doprinese daleko veću mogućnost uspješnog poslovanja” – tvrdi Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslovaca Brčko Distrikta. Zato je 30.000 bh. privrednika podržalo inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT.

“Da bh. privrednici plaćaju PDV po naplaćenoj fakturi, a ne po izdatoj kako je trenutno stanje u BiH. U zemljama u susjedstvu i u zemljama EU privrednici plaćaju PDV po naplaćenoj fakturi. To smo htjeli za male privrednike, naš prijedlog je bio do 1 milion KM” – istakla je za TV1 Nejra Neimarlija Roić, ekonomska stručnjakinja Instituta za razvoj mladih KULT. Uprava za indirektno oporezivanje BiH inicijativu nije podržala. U nacrt novog zakona koji kreiraju, prijedlozi 30.000 privrednika neće biti uvršteni.

“Moram reći da će to više biti politička odluka. Isto i kada je u pitanju stopa ili eventualno produženje nekakvog roka za plaćanje PDV-a” – pojasnio je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH. Novi zakon donijet će mnogo drugih izjmjena. Biće, tvrdi Kovačević, potpuno usklađen sa evropskim normama i našu će zemlju približiti EU. Jedan od prijedloga će biti povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a sa sadašnjih 50.000 KM na najmanje 75.000 ili čak 100.000 KM.

“Prije svega mislim na oporezivanje usluga jer mi sada, kada je u pitanju naš Zakon, imamo situaciju da određene usluge imaju dvostruko oporezivanje ili su potpuno neoporezovane. Tu su i ostali detalji poput mogućnosti povrata PDV-a stranim pravnim licima koja dolaze u BiH, a isto tako našim pravnim licima koja idu u inostranstvo” – rekao je Kovačević. Zbog svega, Institut za razvoj mladih KULT će u narednom periodu zagovarati pomijeranje roka plaćanja PDV-a sa 10. u mjesecu na posljednji dan u mjesecu te za smanjenje dnevne zatezne kamate sa 0,04% na 0,02 %.Prijedlog Uprave biće da stopa PDV-a i dalje bude jedinstvena i da iznosi 17% kao i 0% za izvoz. Ipak, kao i izmjene koje traži KULT i privrednici, to je, tvrde iz Uprave, stvar političke volje u BiH.