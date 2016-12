Zbog alarmantnog zagađenja zraka u Sarajevu, proglašena je i treća epizoda Uzbuna.

Također, od sutra u sedam sati ujutro, uvodi se privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila, odnosno sistem par – nepar. Tako će sutra do ponoći biti dozvoljen saobraćaj samo za vozila sa neparnim posljednjim registarskim brojem tablica. Ova mjera odnosi se na sva vozila koja ulaze na područje Kantona Sarajevo, te na automobile sa stranim registracijama. Kazne za pravna lica koja se ne budu pridržavala odluke iznosiće od hiljadu do pet hiljada maraka, a za fizička od 500 do hiljadu maraka.

Zrak u Sarajevu posljednih dana izuzetno je zagađen. Građanima to smeta, ali kažu trude se svaki slobodan dan provesti na planinama. Iz Udruženja Eko Akcija poručuju kako je, osim u Sarajevu i zrak u Zenici također nezdrav. U Tuzli je nezdrav za osjetljive, a u Lukavcu umjereno zagađen.

„Ovo je takozvani indeks kvaliteta zraka kojeg mi već par godina objavljujemo po metodologiji za Agencije za okoliš SAD-a. Sarajevo je na skali od šest podioka na predzanjoj, samo jedna stepenica dijeli od kritičnog stanja, stanja zbog kakvog se u Pekingu uzbuna proglašava upravo ovih dana,“istakao je Anes Podić, iz Udruženja Eko akcija.

Naglasio je da je zrak mnogo zagađeniji nego prošle godine, ali da je manje prirodne magle, što stvara osjećaj da je situacija stabilnija. Veliki zagađivač je saobraćaj.

„ Vidimo da dominantno emisije imamo u toku sezone grijanja, dakle naša potreba da grijemo ovoliki stambeni fond, ovoliko neefikasan je glasni uzrok emisija, naročito se to odnosi na emisije sumpordioksida, ali i na emisije PM10,“ kaže Azrudin Husika, predsjednik REIC-a.

Vlada KS uvela je mjere koje podrazumijevaju isključenje svih automobila čiji motori imaju normu manju od Euro3, kao i zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tona na relaciji Baščaršija – Ilidža.

„ Kontaktirali smo sve nivoe vlasti od državnih institucija, federalih institucija, kantonalnih, općinskih i pokušavali smo da ih učinimo svjesnima da postoji problem i da ih postaknemo da djeluju,“ naglasila je Džemila Agić, predstavnica grupe ”Za čist zrak” iz Tuzle.

Udruženje građana ”Eko akcija” izradilo je mobilnu aplikaciju koja pokazuje nivo zagađenosti zraka u nekoliko bh. gradova. Inače, stručnjaci kažu da je dugoročni plan zabraniti upotrebu uglja, a regulisati cijenu plina tako da plin bude jefitniji od uglja. Osim toga, potrebno je što više automobila prebaciti na plin.