Sakib Softić je sigurno osoba koja se posljednjih mjeseci najviše spominje u BiH ali i regionu.

Svakodnevno u nastavcima , kao najgledanija serija, pitali smo se da li je agent ili nije, šta je znao , šta nije,sve su to pitanja koja je bh javnost željela znati.A odgovori su bili malo jeste , malo nije (agent) malo može malo ne može biti agent

Da smo se poveli starom narodnom vjeruj sebi i svojim očima, u ovom slučaju zdravom razumu , sigurno ne bi došli u ovako ponižavajuću situaciju. Sasvim je jasno da Sakib Softić i u saopštennju u kojem je objasnio situaciju nije dao dovoljno dobra obrazloženja, osim onih , malo jesam, malo nisam agent.

„Istina je da sam se 25. maja 2016. godine, obratio Registraru Suda i sljedeći dan dobio pismo sa njegovim odgovorom u kojem iznosi svoje mišljenje da je za reviziju presude, pošto je to novi predmet, potrebno ponovno imenovanje“, stoji u saopštenju.

To je trebalo biti dovoljno. Međutim , Sakib Softić je kako sam navodi pregledao Statut i Pravila suda i utvrdio da mišljenje registrara nije utemeljeno na ovim aktima.Kako navodi bilo je suprotno.

„Naime, 4 oktobra 2002. godine dobio sam punomoć za zastupanje kojom sam imenovan na ”dužnost pravnog agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi BiH protiv SR Jugoslavije”. U tom trenutku u toku su bila dva predmeta. Jedan koji je pokrenula Bosna i Hercegovina protiv Srbije i za koji sam dobio punomoć. I drugi, Zahtjev za reviziju koji je pokrenula Srbija a za koji nisam dobio posebnu punomoć. Na osnovu iste ove punomoći Sud mi je dopustio da zastupam Bosnu i Hercegovinu ne samo u osnovnom predmetu nego i u postupku revizije, koja je zavedena kao novi predmet, a koju je pokrenula Srbija“, napisao je Softić.

To je razlog na osnovu kojeg je Sakib Softić procjenio da on jeste ustvari ustvari agent.

„Zato sam Aplikaciju za reviziju Presude od 26 februara 2007. godine potpisao kao ”agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde” ostavljajući Sudu da odluči o validnosti Punomoći iz 2002. godine i u postupku revizije, po zahtjevu Bosne i Hercegovine. Čime se Sud nažalost nije bavio. Odlučio je ubiti predmet na samom početku na pitanjima procedure“, kazao je Softić.

Ipak, osim što je u nekoliko javnih istupa, Softić sam priznao da više nije agent, on je to i napisao u svojoj knjizi, objavljenoj 2015. godine.

O pismu u kojem je obavješten da on ne može zastupati BiH, kaže obavjestio je sve „kojih se to ticalo u tom trenutku“. Zamolio je konkretnu pomoć. Odaziv nikakav, navodi Softić.I tako svi ti kojih se ticalo i koji su znali, kao i onih koje se ticalo, a naknadno su pametni, svi zajedno su BiH ponizili. Međutim,kao što je to uobičajeno u našoj zemlji, niko ne preuzima odgovornost , uvijek je kriv neko drugi….