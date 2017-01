Orkanska bura koja u Mostaru i regiji traje danima, prouzrokovala je ozbiljne štete velikom broju privrednih subjekata , poljoprivrednih gazdinstava i stambenih objekata.

Na udaru vjetra posebno se našlo područje Blagaja, odakle stiže dramatičan apel da se pomogne u saniranju i zaštiti velikog broja plasteničkih nasada od kojih živi veliki broj tamošnjih familija. Među brojnim oštećenim poljopriverdnim gazdinstvima, posebno se na udaru vjetra našle plasteničke parcele u vlasništvu boračke poljoprivredne zadruge Eco Food iz Blagaja.

“U ovom plasteniku ovdje nalazilo se posađeno 6000 sadnica salate koja se trebala brati za deset do petnaest dana. Mi pretpostavljamo da je trebalo biti oko tri tone salate što je direktna šteta od nekih 6 do 7 hiljada maraka. Imali smo posađen rasad paradajza koji se trebao saditi u februaru . Ali kao što vidite sami iz ovih snimaka on je unišen. Znači smrznuo se a vjetar je napravio problem unutra. Što se tiče plastenika šteta je totalna a što se tiče sistema i folija i raspršivača znači nije ostalo ništa“ kaže Adnan Sabljć, direktor boračke poljoprivredne zadruge „Eco Food“ Blagaj.

Iz ove zadruge od koje živi veliki broj porodica apeluju na nadležne organe vlasti da priskoče u pomoć.

“Od plastenika ove boračke zadruge znači živilo je otprilike dvadesetak ljudi i možemo se pohvaliti da smo prošlu godinu proizveli 20 tona paradajza, te oko milion sadnica za druge kooperante . Ove godine smo isto to naumili ali spriječeni smo u startu. Očekujemo pomoć od ove države,znači posebno od boračkog ministarstva pošto mi pripadamo toj strukturi da nam pomogne da se bar ispravimo. Ako ništa drugo da se ispravimo da možemo krenuti iz početka“, zaključuje Sabljić.